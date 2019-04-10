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10.04.2019, 08:35

Facebook собирает $1 млрд для собственной криптовалюты - СМИ

Facebook собирает $1 млрд для собственной криптовалюты - СМИ

Компания разрабатывает криптовалюту для денежных переводов в WhatsApp

Facebook собирается привлечь до $1 млрд для создания собственной криптовалюты. Об этом сообщил в Twitter обозреватель газеты The New York Times Натаниел Поппер, сославшись на собственные источники в компании.

По его информации, Facebook хочет использовать привлеченные деньги в качестве гарантийной базы для своей криптовалюты, курс которой будет привязан к корзинке иностранных валют, хранимых на иностранных банковских счетах.

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О планах Facebook выпустить собственную криптовалюту стало известно в декабре 2018 года. Монеты будут использоваться для совершения пользователями платежей и покупок внутри платформы WhatsApp.

В компании рассчитывают выпустить ее первой половине 2019 года.

Работой над этим направлением занимается вице-президент Facebook, бывший президент PayPal Дэвид Маркус.

По мнению аналитика финансового конгломерата Barclays Росс Сэндлера, своя монета к 2021 году может принести крупнейшей соцсети от 3 до $19 млрд дополнительного дохода.

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Теги: криптовалюта facebook
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