Федоров: щедро заплатим за информацию о криптокошельках политиков РФ и Беларуси

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что украинское криптосообщество готово предоставить вознаграждение за любую информацию о криптогаманцах политиков России и Беларусии и их ближайшего окружения, идется в сообщении Федорова в Telegram.

По его словам, политические преступники и их сообщники могут попытаться вывести свои капиталы в криптоактивы.

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"Мы будем их преследовать. Все их криптокапиталы будут маркированы, их ценность будет равна 0", - сообщил глава Минцифры.

В Минцифре соообщили, что щедро заплатят за предоставление всей доступной информации и попросили обращайтесь в Telegram к @ArtemAf.

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Наталия Фреик

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