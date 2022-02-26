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Федоров: щедро заплатим за информацию о криптокошельках политиков РФ и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 13:29
Федоров: щедро заплатим за информацию о криптокошельках политиков РФ и Беларуси - Фото
Михаил Федоров (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что украинское криптосообщество готово предоставить вознаграждение за любую информацию о криптогаманцах политиков России и Беларусии и их ближайшего окружения, идется в сообщении Федорова в Telegram.

По его словам,  политические преступники и их сообщники могут попытаться вывести свои капиталы в криптоактивы. 

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"Мы будем их преследовать. Все их криптокапиталы будут маркированы, их ценность будет равна 0", -  сообщил глава Минцифры.

В Минцифре соообщили, что щедро заплатят за предоставление всей доступной информации и попросили обращайтесь в Telegram к @ArtemAf.

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Наталия Фреик
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