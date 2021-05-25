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Goldman Sachs поверил в биткоин и расширит криптовалютные сервисы

25.05.2021, 10:28
Goldman Sachs поверил в биткоин и расширит криптовалютные сервисы - Фото
Фото: ЕРА

Американский инвестбанк Goldman Sachs продолжит расширять связанные с криптовалютами предложения, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов. Об этом заявил руководитель отдела цифровых активов банка Мэтью Макдермотт, передает CoinDesk.

Макдермотт отметил, что непоследовательные регулирующие меры во всем мире могут препятствовать дальнейшему развитию криптовалютной индустрии.

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Однако он уверен, что крупные криптовалютные компании управляют своим ростом без какого-либо заметного увеличения мошеннической активности. "Нечасто мы становимся свидетелями появления нового класса активов", – сказал он.

Как и большинство других крупных финансовых компаний, Goldman Sachs изначально скептически относился к криптовалюте, но изменил свою позицию, поскольку спрос на связанные с криптовалютой инвестиционные продукты и услуги неуклонно рос среди инвесторов. Макдермотт сказал, что последние инициативы банка связаны с растущим спросом среди институциональных инвесторов и управляющих активами.

"Инвесторы по-прежнему заинтересованы в BTC, но также обращают внимание на ETH в контексте всей экосистемы децентрализованных финансов (DeFi) и на то, как эта индустрия может изменить финансовые рынки", – отметил аналитик.

По его словам, Goldman Sachs изучает возможность предложения структур кредитования в криптовалютной индустрии для корпоративных клиентов, а также ETN.

  • В апреле Goldman Sachs назвал спектр акций, которые, опередят рынок в течение оставшегося периода 2021 года.

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Наталия Софиенко
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Goldman Sachs биткоин криптовалюта криптоэкономика
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