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Греция выдала США "мистера Биткоина": россиянину инкриминируют отмывание денег

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 13:02
Греция выдала США
Фото: EPA

Греция выдала Соединенным Штатам Америки гражданина России Александра Винника, подозреваемого в отмывании большой суммы денег через криптобиржу BTC-e. Об этом пишет местное издание Екатермини.

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Винник, известный под прозвищем "мистер Биткоин", находится под стражей с июля 2017 года, когда был задержан во время отдыха в Греции.

Тогда сообщалось, что власти США считают Винника ключевой фигурой группы, причастной к отмыванию около $4 млрд через русскоязычную криптовалютную биржу BTC-e. В результате этих действий пострадали в том числе американские граждане, утверждал Минюст США.

Американское следствие считает, что Винник лично может быть причастен к ограблению японского криптообменника Mt.Gox в 2014 году. По версии правоохранительных органов США, россиянин получил деньги в результате кибератаки на биржу и смог отмыть их через BTC-e и Tradehill.

После ареста Винника криптобиржа BTC-e прекратила работу, а затем ненадолго перезапустилась под названием WEX. В конце 2018 года WEX прекратил работу, не вернув деньги клиентам.

В 2020 году Греция издала Винника Франции, где его приговорили к лишению свободы за распространение вируса-требителя Locky. После отсидки Винника в начале этой недели вернули в Грецию, откуда его самолетом отправили в США.

Операция проводилась в условиях серьезной секретности и была санкционирована Верховным судом Греции.

Андрей Водяный
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криптовалюта отмывание денег Александр Винник BTC-e
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