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Илон Маск пообещал не распродавать биткоины Tesla из-за обвала рынка криптовалют

19.05.2021, 19:24
Илон Маск пообещал не распродавать биткоины Tesla из-за обвала рынка криптовалют - Фото
Илон Маск (Фото: ЕРА)

Tesla сохранит своей портфель биткоинов не смотря на резкое падение цены криптовалют. Об этом своеобразно написал в Twitter глава компании Илон Маск, сообщает Independent. 

В короткий твит Маск вставил две эмоджи – "алмаз" и "руки", – что на слэнге держателей криптовалют означает отказ продавать активы несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, поясняет издание.

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Твит Маска стал реакцией на резкий обвал стоимости криптовалют, после того, как китайские регуляторы запретили финансовым учреждениям и платежным компаниям обслуживать транзакции с криптовалютой.

Цена биткоина в течении торгового дня упала на 30% до $30 000. Значительно потеряли в стоимости и другие криптовалюты.

После твита Маска, биткоин несколько вырос в цене – до $34 000.

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Роман Брыль
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Илон Маск биткоин обвал
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