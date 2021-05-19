Илон Маск пообещал не распродавать биткоины Tesla из-за обвала рынка криптовалют

Tesla сохранит своей портфель биткоинов не смотря на резкое падение цены криптовалют. Об этом своеобразно написал в Twitter глава компании Илон Маск, сообщает Independent.

В короткий твит Маск вставил две эмоджи – "алмаз" и "руки", – что на слэнге держателей криптовалют означает отказ продавать активы несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, поясняет издание.

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Твит Маска стал реакцией на резкий обвал стоимости криптовалют, после того, как китайские регуляторы запретили финансовым учреждениям и платежным компаниям обслуживать транзакции с криптовалютой.

Цена биткоина в течении торгового дня упала на 30% до $30 000. Значительно потеряли в стоимости и другие криптовалюты.

После твита Маска, биткоин несколько вырос в цене – до $34 000.

19 мая Китайские регуляторы запретили финансовым учреждениям и платежным компаниям обслуживать транзакции с криптовалютой, что спровоцировало обвал рынка криптовалют.

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Роман Брыль

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