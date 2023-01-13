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Инвесторы отдают предпочтение предпродажам токенов во время кризиса на крипторынке p

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 10:00
Инвесторы отдают предпочтение предпродажам токенов во время кризиса на крипторынке - Фото
Инвесторы отдают предпочтение предпродажам токенов во время кризиса на крипторынке

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С 2021 года рынок цифровых валют начал постепенно входить в стадию кризиса. Падение Bitcoin, банкротство криптовалютной биржи FTX и другие события привели к наступлению так называемой криптозимы.

На какие предпродажи токенов обратить внимание во время кризиса

В подобные периоды трейдерам важно помнить, что кризисное состояние рынка циклично. ICO инвестиции являются хорошим вариантом преумножить инвестированные средства после выхода проекта из пресейла. О перспективнах предпродажах токенов расскажем далее.

Аналитическая платформа Dash 2 Trade

Платформа Dash 2 Trade станет помощником для трейдеров, желающих сэкономить время при поиске эффективных торговых инструментов. Сервис предоставит доступ к инструментам технического анализа рынка, отслеживанию социальных настроений и многим другим функциям, полезных для трейдинга.

Основой платформы является токен D2T, благодаря которому пользователи смогут оплатить подписку на сервис. Сейчас проект находится на четвертом этапе пресейла, а создатели реализовали токены на сумму $11 миллионов.

Преимущества Dash 2 Trade:

  • Сервис позволит тестировать торговые стратегии, отслеживать предстоящие ICO и биржевые листинги;

  • Проект надежен. Код смарт-контракта прошел аудит в Solidproof;

  • В будущем платформа станет важным участником крипторынка, что укрепит позиции токена.

Приобрести токены D2T

Игра-песочница RobotEra

В блокечейн игре RobotEra пользователи присоединятся к персональному NFT-роботу, чтобы восстановить планету под названием Таро. В этом поможет доступ к NFT-ресурсам: участкам земли, кастомизации цифровой недвижимости и добыче ресурсов.

Токен платформы TARO является внутриигровой валютой проекта. Сейчас он находится на первой стадии предпродажи и успел привлечь инвестиций на $637 тысяч.

Основные плюсы RobotEra:

  • Возможность зарабатывать токены в игре;

  • Любой цифровой контент RobotEra уникален и обладает NFT сертификатом;

  • Несколько вариантов заработка TARO – майнинг, продажа ископаемых, аренда земли и т.д.

Посетить пресейл RobotEra

Блокчейн игра Calvaria

Карточная крипто-игра Calvaria: Duels of Eternity работает в системе монетизации P2E (Play-to-earn, "играй и зарабатывай"). В ней игроки смогут получать карты, собирать из них колоду для дальнейших сражений или же коллекционировать как NFT.

Токен RIA, выпущенный платформой, необходим для стейкинга и децентрализованного управления проектом. Сейчас он находится на пятом раунде предпродажи и собрал $2,6 миллиона.

Calvaria выделяется следующими преимуществами:

  • Игра дает возможность бесплатного режима для новых пользователей и будет доступна на мобильных устройствах;

  • Возможность получать в игре NFT, которые затем можно продать;

  • Игроки могут вступить в гильдию Calvaria, а самых активных ждет специальная стипендия.

Приобрести токены RIA

Заключение

Трудно предсказать сколько продлится кризис на крипторынке. Тем не менее трейдеры могут рассмотреть возможность приобретения альтернативных токенов на стадии предпродажи. Альтернативные токены имеют большой потенциал роста, а значит их нужно использовать для диверсификации портфолио.

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