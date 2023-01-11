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Нынешний год сказался на рынке криптовалют не лучшим образом. После прошлогоднего скачка, криптовалютный рынок пережил свои коррективы и ушел в длительное снижение. Повышение процентных ставок Федеральной резервной системы США и банкротство криптовалютной биржи FTX приблизили наступление криптозимы. Однако это часть естественного процесса рынка. Многие аналитики сходятся во мнении, что крипторынок начнет восстанавливаться в первом квартале 2023 года.

Сегодня на рынке представлено много проектов, находящихся на стадии предпродажи. Цена перечисленных в этой статьей проектов не зависит от внешних причин, так как они не привязаны к цене биткоина. С их листингом, прогнозируется также дальнейший рост их стоимости.

Токен фитнес платформы FightOut

FightOut — это инновационная платформа, которая мотивирует пользователей заниматься спортом и награждает за каждое спортивное достижение.

Платформа представляет собой приложение с механикой Move-to-Earn (двигайся и зарабатывай), сеть спортзалов и метавселенную, где пользователи смогут общаться с профессиональными атлетами, а также соревноваться друг с другом.



После регистрации в приложении FightOut, пользователь может создать уникальный NFT аватар, в котором будет отображаться прогресс и статистика занятий.

Для каждого пользователя будет сформирована уникальная программа тренировок. При их выполнении будет начисляться внутренняя валюта REPS, которую можно будет потратить на частичное погашение подписки FightOut.

Помимо этого, разработчики проекта выпустили собственный токен проекта — FGHT. Сейчас токен еще возможно приобрести на первом этапе предпродаж по цене – $0,016 за единицу. В проект FightOut уже было инвестировано почти $2,7 млн в рамках пресейла.

Преимущества проекта FightOut:

Проект объединяет традиционный фитнес с виртуальными тренировками;

Приложение платформы предлагает пользователям уникальный доступ к индивидуальным планам тренировок и полезным советам;

Возможность зарабатывать внутреннюю валюту REPS, выполняя фитнес;

Индивидуальный подбор упражнений для каждого пользователя приложения.

Приобрести токены FGHT

Токен карточной игры Calvaria

Calvaria: Duels of Eternity – это карточная крипто-игра в системе монетизации P2E ("играй и зарабатывай"). В ней игроки смогут коллекционировать карты, собирать из них колоду, чтобы сразиться с другими игроками на арене.

Быстрорастущий токен проекта RIA является основой платформы. Он работает на Ethereum, а его держатели смогут влиять на будущее игры.

Среди плюсов Calvaria можно выделить:

Сейчас проект находится на пятом раунде предпродажи. Это означает, что токены RIA еще можно приобрести по низкой цене;

Возможность зарабатывать прямо в игре. Из NFT карт можно собрать как сильную колоду, так и выставить на продажу;

Игроки смогут вступить в гильдию Calvaria, где самых активных ждет специальная стипендия.

Посетить предпродажу Calvaria

Токен крипто аналитической платформы Dash 2 Trade

Рассмотреть токены устойчивые к рецессии также поможет проект Dash 2 Trade. Это криптоаналитическая и информационная платформа. Разработчики обещают множество функций, начиная от отслеживания листингов криптовалют, заканчивая возможностью симулировать торговые стратегии.

Токен D2T является основным способом взаимодействия с платформой. Им владельцы оплатят доступ к опциям сервиса благодаря ежемесячной подписке.

Основными преимуществами Dash 2 Trade являются:

Сейчас D2T на четвертом этапе пресейла. Уже в первом квартале 2023 года запустится сайт и бета-версии некоторых функций;

Код смарт-контракта успешно прошел аудит Solidproofr;

После листинга токена D2T, многовероятно, что цена токена поднимется в несколько раз.

Приобрести токены D2T

Заключение

Вопрос о том, сколько продлится криптозима волнует и действующих трейдеров, и тех, кто только собрался искать хорошие варианты для вложений. Однозначного ответа здесь не существует. Однако сейчас трейдерам важно задуматься о долгосрочных инвестициях и присмотреться к вышеперечисленным токенам и инвестировать в перспективные ICO.

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