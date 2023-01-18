Как найти криптовалюты, которые будут расти в цене?
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В последний год рынок криптовалют отличается особенной волатильностью, на это повлиял крах токена Luna в начале года и недавнее банкротство FTX.
Однако и среди новых альткоинов есть токены, устойчивые к рецессии, и инвесторам стоит обратить на них внимание сейчас, пока они не выросли в цене.
Топ монет, устойчивых к снижения курса прямо сейчас
Предлагаем ознакомиться с несколькими быстрорастущими токенами, которые устойчивы к рецессии на крипторынке. Их устойчивость объясняется тем, что все монеты находятся на стадии предпродажи, и их цена с каждым новым этапом будет возрастать. Также все криптовалюты в списке ожидает листинг на криптобиржах, что должно еще сильней укрепить их стоимость.
Токен фитнес-платформы Fight Out
Вселенная Web3 проектов с каждым днем пополняется новыми стартапами. Одним из последних инновационных проектов стало фитнес-приложение и сеть специализированных спортзалов Fight Out. Проект стремится перенести мир фитнеса и спорта в метавселенную, используя функцию Move-to-Earn (двигайся и зарабатывай). Приложение Fight Out включает в себя различные варианты индивидуальных тренировок, а также режим соревнований с другими пользователями.
За выполненные упражнения и выигранные турниры участники будут получать токены FGHT, выпущенные платформой. Токены можно использовать для улучшения NFT аватара в метавселенной. Таким образом, здоровый образ жизни будет приносить не только пользу для тела, но и являться дополнительным способом заработка. Чтобы создать полноценное сообщество Fight Out, разработчики планируют открыть сеть специализированных спортивных залов, которые должны появиться в США к концу 2023 года.
Токен FGHT находится на первом этапе предпродажи, его можно приобрести по выгодной цене 1 $FGHT = 0.0166 USDT. Проект уже успел собрать более 2,8 млн. долларов США.
Преимущества проекта:
выгодная стоимость FGHT токена на предпродаже;
возможность получить бонус в размере до 50% на подписку в приложении за покупку токенов;
возможность заниматься фитнесом и зарабатывать криптовалюту.
Токен игры-песочницы RobotEra
RobotEra – это новая метавселенная GameFi. В RobotEra игроки попадают в виртуальный мир разрушенной планеты Таро. Теперь планета готова к восстановлению, и игрокам в аватаре NFT-робота нужно ее отстроить.
Для простоты транзакций RobotEra эмитирует внутриигровой токен TARO. Сейчас идет 1-й этап предпродаж и цена 1 TARO = 0.020 USDT. Всего за несколько недель проект привлек более $702 тыс. инвестиций.
Преимущества RobotEra:
Доступ к мультивселенной с безграничными возможностями кастомизации;
Свобода пользования внутриигровыми активами;
Возможность заработать токен TARO внутри игры различными способами.
Токен карточной игры Calvaria
Calvaria – это карточная криптоигра, в которой игроки сражаются друг с другом в карточных турнирах. Участники могут покупать карты, обмениваться ими или коллекционировать.
Токен RIA, эмитированный платформой, помогает проводить внутриигровые транзакции. Calvaria уже привлекла более $2,7 миллионов инвестиций. Сейчас цена токена 1 USDT = 30.77 $RIA.
Преимуществами игры являются:
Необязательное наличие криптокошелька;
Два варианта игры: Free-to-Play (бесплатная опция) и Play-to-Earn (играй, чтобы заработать);
Вариант игры для ПК и смартфона.
Заключение
Хотя на крипто рынке могут быть сотни вариантов для инвестирования, всегда лучше выбрать несколько альткоинов, которые имеют максимальные возможности для роста. Представленные токены имеют хорошие перспективы, этап предпродажи – это дополнительное преимущество, поскольку сейчас цена намного ниже, чем после запуска.