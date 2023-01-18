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В последний год рынок криптовалют отличается особенной волатильностью, на это повлиял крах токена Luna в начале года и недавнее банкротство FTX.

Однако и среди новых альткоинов есть токены, устойчивые к рецессии, и инвесторам стоит обратить на них внимание сейчас, пока они не выросли в цене.

Топ монет, устойчивых к снижения курса прямо сейчас

Предлагаем ознакомиться с несколькими быстрорастущими токенами, которые устойчивы к рецессии на крипторынке. Их устойчивость объясняется тем, что все монеты находятся на стадии предпродажи, и их цена с каждым новым этапом будет возрастать. Также все криптовалюты в списке ожидает листинг на криптобиржах, что должно еще сильней укрепить их стоимость.

Токен фитнес-платформы Fight Out

Вселенная Web3 проектов с каждым днем пополняется новыми стартапами. Одним из последних инновационных проектов стало фитнес-приложение и сеть специализированных спортзалов Fight Out. Проект стремится перенести мир фитнеса и спорта в метавселенную, используя функцию Move-to-Earn (двигайся и зарабатывай). Приложение Fight Out включает в себя различные варианты индивидуальных тренировок, а также режим соревнований с другими пользователями.

За выполненные упражнения и выигранные турниры участники будут получать токены FGHT, выпущенные платформой. Токены можно использовать для улучшения NFT аватара в метавселенной. Таким образом, здоровый образ жизни будет приносить не только пользу для тела, но и являться дополнительным способом заработка. Чтобы создать полноценное сообщество Fight Out, разработчики планируют открыть сеть специализированных спортивных залов, которые должны появиться в США к концу 2023 года.

Токен FGHT находится на первом этапе предпродажи, его можно приобрести по выгодной цене 1 $FGHT = 0.0166 USDT. Проект уже успел собрать более 2,8 млн. долларов США.

Преимущества проекта:

выгодная стоимость FGHT токена на предпродаже;

возможность получить бонус в размере до 50% на подписку в приложении за покупку токенов;

возможность заниматься фитнесом и зарабатывать криптовалюту.

Приобрести токены FGHT

Токен игры-песочницы RobotEra

RobotEra – это новая метавселенная GameFi. В RobotEra игроки попадают в виртуальный мир разрушенной планеты Таро. Теперь планета готова к восстановлению, и игрокам в аватаре NFT-робота нужно ее отстроить.

Для простоты транзакций RobotEra эмитирует внутриигровой токен TARO. Сейчас идет 1-й этап предпродаж и цена 1 TARO = 0.020 USDT. Всего за несколько недель проект привлек более $702 тыс. инвестиций.

Преимущества RobotEra:

Доступ к мультивселенной с безграничными возможностями кастомизации;

Свобода пользования внутриигровыми активами;

Возможность заработать токен TARO внутри игры различными способами.

Приобрести токены TARO

Токен карточной игры Calvaria

Calvaria – это карточная криптоигра, в которой игроки сражаются друг с другом в карточных турнирах. Участники могут покупать карты, обмениваться ими или коллекционировать.

Токен RIA, эмитированный платформой, помогает проводить внутриигровые транзакции. Calvaria уже привлекла более $2,7 миллионов инвестиций. Сейчас цена токена 1 USDT = 30.77 $RIA.

Преимуществами игры являются:

Необязательное наличие криптокошелька;

Два варианта игры: Free-to-Play (бесплатная опция) и Play-to-Earn (играй, чтобы заработать);

Вариант игры для ПК и смартфона.

Посетить пресейл Calvaria

Заключение

Хотя на крипто рынке могут быть сотни вариантов для инвестирования, всегда лучше выбрать несколько альткоинов, которые имеют максимальные возможности для роста. Представленные токены имеют хорошие перспективы, этап предпродажи – это дополнительное преимущество, поскольку сейчас цена намного ниже, чем после запуска.

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