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В отличии от традиционных игр, крипто игры обладают рядом преимуществ: например, развитой токеномикой, возможностью заработка, а также полным владением NFT-объектами в игре.

В 2023 году стоит обратить внимание на ряд новых криптоигр, которые имеют захватывающий геймплей и предлагают пользователям различные способы получить криптовалюту, побеждая в играх.

Какие криптоигры набирают популярность?

Ниже представлены самые привлекательные для инвестирования игровые проекты. Они только недавно заявили о себе, но уже привлекли не только внимание, но и инвестиции. Причиной этому – интересные игровые сюжеты и возможность получать токены проекта.

Meta Masters Guild

Meta Masters Guild — это целая игровая платформа, предлагающая различные игры, ориентированные на мобильный гейминг. Игры на платформе объединяет единая экосистема, построенная на внутренних наградах "Gems" и токене MEMAG. Любой игрок сможет получать награды в виде Gems и обменивать их на валюту MEMAG.

Помимо этого, игрок может получить или приобрести игровые предметы в виде NFT. Эти NFT можно прокачивать за получаемый игровой опыт, а в дальнейшем обменивать и продавать.

На данный момент цена токена 1 MEMAG составляет 0.007 USDT. На втором этапе цена возрастет на 42%. Проект уже привлек $400 тысяч.

Главные преимущества проекта:

Общая экосистема и экономика, объединяющие множество различных проектов.

Ориентирование на геймеров, включающее предоставление лучшего игрового опыта, Play2Earn, а также широкие возможности по управлению своими ассетами.

Все игровые предметы — NFT и полностью принадлежат игроку.

Приобрести токены MEMAG

Calvaria

Calvaria: Duels of Eternity — это перспективная стратегическая криптоигра в жанре фэнтези. Игрокам предлагается собирать уникальные карточки-NFT, прокачивать их и сражаться ими на различных аренах. Целью разработчиков является популяризация криптовалют и привлечение новых геймеров в сферу криптоигр.

Уже сейчас проект выделяется своим оформлением и стилем. В дополнение, начать играть в Calvaria может абсолютно любой, даже без подключения крипто кошелька. В самом начале, каждому игроку выдается стартовая колода для знакомства с игрой и начала развития. Дальнейшие NFT уже зарабатываются или приобретаются за токены RIA. Игроки также могут и продавать свои NFT или хранить их в качестве инвестиции..

Токен находится на заключительном этапе предпродажи, его можно приобрести по цене 1 USDT за 30.76 RIA. Проект уже собрал $2.8M инвестиций.

Главные преимущества проекта:

Проект доступен даже игрокам, которые не знакомы с крипто миром или делают в нем первые шаги.

Развитие не только проекта, но и связанных DAO, объединенных в экосистему.

Уникальный стиль проекта, а также наличие приложений для доступа в игру с любого устройства.

Приобрести токены RIA

Robotera

Метавселенную Robotera населяют роботы, которые отстраивают планету Таро после мистической катастрофы. На данный момент идет первый этап продажи токена TARO, однако, вскоре планируется возможность приобретения персонажей, а также земельный участков (в формате NFT), на которых пользователи смогут строить архитектурные сооружения и проводить активности.

Вся экономика проекта будет завязана на токене TARO. Сейчас токен можно приобрести по выгодной цене 1 TARO за 0.020 USDT. Проект уже собрал $717 тысяч.

Главные преимущества проекта:

Песочница, в которой геймеры самостоятельно создают весь мир и активности.

Экономика, которая связана с активностью игроков и земельными участками.

Множество способов заработка, начиная от аренды земли и заканчивая продажей ископаемых.

Приобрести токены TARO

Заключение

Популярные криптоигры позволяют не только насладиться игровым опытом, но и расширяют его, принося те возможности, которые были не доступны ранее ни одной игре, например механику P2E (играй, чтобы зарабатывать), собственность игровых ассетов. Проекты имеют большой потенциал развития, поэтому инвесторам стоит присмотреться к альткоинам этих проектов.

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