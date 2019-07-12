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12.07.2019, 12:56

Китай заинтересовался крипотовалютой Libra

Китай заинтересовался крипотовалютой Libra

По словам экс-главы центробанка Китая, Пекин может извлечь уроки из финансовой модели Гонконга и криптовалюты Facebook

Китай мог бы делегировать выпуск цифровой валюты коммерческим структурам, обеспеченной их собственными активами. Об этом сказал бывший глава Народного банка Китая (НБК) Чжоу Сяочуань на симпозиуме в Пекине, организованном Государственной администрацией по иностранным валютам, передает South China Morning Post.

В своем выступлении Чжоу отметил, что Китай мог бы извлечь урок из валютной системы Гонконга, которая позволяет коммерческим структурам выпускать банкноты, обеспеченные их собственными активами.

Три гонконгских банка - Банк Китая (Гонконг), HSBC и Standard Chartered - выпускают банкноты на свое имя и держат валютные резервы в долларах США. Валютное управление Гонконга, де-факто центральный банк, гарантирует, что доллар США всегда стоит около 7,8 гонконгских доллара ($0,13). По мнению Чжоу, если следовать этой модели валютной привязки, Китай может избежать "огромных колебаний", которым подвержена криптовалюта в первое время после запуска.

В первые дни появления цифровых валют НБК не запрещал такие активы, как биткоины, но спекуляции и колебания цен заставили Китай запретить криптовалюты. Тем не менее, Центральный банк Китая рассматривает возможность создания собственной суверенной цифровой валюты и даже создал специальный институт для изучения этого вопроса.

В своем выступлении Чжоу предположил, что основатели ранних цифровых валют были заинтересованы в быстрой прибыли, а не в создании жизнеспособных средств для финансовых транзакций. Поэтому Китай должен изучить официальный документ Facebook, выпущенный в июне, в котором говорится, что Libra будет связана с корзиной основных валют и управляться находящимся в Швейцарии некоммерческим консорциумом, состоящим из более чем двух десятков компаний, включая Visa, Mastercard, PayPal, eBay и Uber.

Он также отметил, что Libra может быть новой "сильной международной валютой".  И это поставит под угрозу трансграничные платежи и ослабит роль суверенных валют. Хотя риски для Китая все еще малы, Чжоу подчеркнул, что Пекин должен "хорошо подготовиться и сделать китайский юань сильной валютой".

Начальник отдела исследований центрального банка Китая Ван Синь, заявил на этой неделе, что Государственный совет одобрил сотрудничество с рыночными институтами в исследовании создания цифровой валюты центрального банка. Однако он отметил, что одна из главных проблем Пекина в отношении Libra заключается в том, что он может еще больше усилить гегемонию доллара США.

Ранее сообщалось, что Visa, Uber и PayPal вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook.

В конце июня появилась информация, что финансовые партнеры социальной сети Facebook по криптовалюте Libra засомневались насчет ее запуска.

Подробнее читайте: Facebook запускает свою валюту. Вот все, что нужно знать о Libra

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Теги: Китай, facebook, криптовалюта, Libra
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