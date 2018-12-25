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25.12.2018, 10:22

Количество криптовалютных банкоматов стремительно растет

Количество криптовалютных банкоматов стремительно растет

За год число криптоматов выросло в два раза

К концу 2018 года количество криптовалютных банкоматов в мире составляет более четырех тысяч, сообщает CСN.

По статистике Data Light, в уходящем году в среднем их устанавливалось шесть штук в день.

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Как отмечает издание, практически все криптовалютные банкоматы рассчитываются биткоинами. При этом, Litecoin предлагают 2 тыс. 421, Ethereum доступен почти на половине, а Dash доступен на 729 аппаратах. Кроме этого, некоторые банкоматы предлагают Zcash (67), Dogecoin (79) и Monero (128).

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Большая часть оборудования была установлена в начале года, когда цены на цифровую валюту были все еще относительно высокими.

По данным компании Coin ATM Radar, которая опубликовала карту с 4 тыс. 85 криптовалютными банкоматами в 76 странах мира, в США насчитывается 1 тыс. 258 криптоматов, из которых более 1 тыс. поддерживают Bitcoin Cash, в Великобритании - более 200 машин, в Центральной Европе – 750, в Южной Америке 65 машин и в Австралии – 54.

Напомним, Совет по финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами.

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Теги: криптовалюта, биткоин, банкоматы
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