Конфискованные в Финляндии биткоины на 46,5 млн евро хотят передать в поддержку Украины

Финская таможня продала конфискованные 1889,1 биткоинов на сумму 46,5 млн евро – средства могут передать в поддержку Украины. Об этом сообщает Yle.

Таможенники конфисковали биткоины, связанные с преступлениями по продаже наркотиков и допинга.

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В настоящее время в их распоряжении остается еще около 90 биткоинов. У ведомства есть и другие конфискованные виртуальные валюты.

В апреле этого года министр финансов Финляндии Анника Саарикко написала в Twitter, что страна пожертвует Украине "десятки миллионов" евро, заработанных от продажи конфискованных биткоинов.

Наталия Софиенко

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