Кошельки погибшего владельца криптобиржи открыли: денег там нет

Консалтинговая компания Ernst & Young (EY) смогла получить доступ к кошелькам клиентов канадской биржи Quadriga, но денег в них не обнаружила. Об этом говорится в отчете компании. Она занималась финансовым расследованием по поручению суда.

В кошельках, которые открыла EY, должны были храниться $137 млн более 100 000 клиентов. Сообщалось, что после смерти основателя биржи, доступ к деньгам заблокирован, поскольку пароли имелись только у умершего. Но все деньги из кошельков были выведены в течение 2018 года, показало расследование.

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EY обнаружила шесть "холодных" кошельков (чаще всего отключены от интернета для дополнительной защиты от кражи) - пять из них опустели еще в апреле прошлого года, еще один использовался как промежуточный для перевода денег с одного счета на другой, на нем деньги хранились до декабря 2018 года.

Также были обнаружены 14 учетных записей, созданные вне стандартной процедуры регистрации, которые использовались для торговли на биржах.

Суд дал криптобирже еще 45 дней на поиск пропавших активов, сообщил Coindesk.

Ранее аналитики компаний Elementus и MyCrypto сообщали, что не смогли обнаружить самих "холодных" кошельков.

Напомним, после внезапной смерти 30-летнего основателя криптовалютной биржи Quadriga Джеральда Коттена пользователи потеряли почти $137 млн, якобы из-за потери вместе с Коттеном ключей к "холодным" кошелькам. Клиенты биржи обвинили его в фальсификации собственной смерти.