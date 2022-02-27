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Криптобиржа Binance выделила $10 млн на гуманитарную помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 17:28
Криптобиржа Binance выделила $10 млн на гуманитарную помощь Украине - Фото
Фото: depositphotos.com

Криптовалютная биржа Binance решила выделить $10 млн в помощь украинским беженцам, сообщается на ее странице в Twitter.

Компания заявила, что полномасштабное вторжение России в Украину может оказаться гуманитарной катастрофой. По данным ООН, только за первые двое суток с начала боевых действий 120 000 человек покинули свои дома и начали бежать за границу.

"В ответ на этот кризис мы жертвуем $10 млн крупным межправительственным организациям и местным неправительственным организациям на местах, чтобы оказать экстренную помощь беженцам и детям", – сообщили в Binance. Речь идет о еде, топливе и предметах первой необходимости для беженцев в странах, граничащих с Украиной.

Binance также запустила краудфандинговую кампанию в криптовалюте, которая по состоянию на вторую половину дня 27 февраля уже собрала около $6 млн.

Криптобиржа Binance выделила $10 млн на гуманитарную помощь Украине
  • 26 февраля стало известно, что японский миллиардер Хироси Микитани, которому принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber, решил пожертвовать Украине $8,7 млн, или 1 млрд японских иен.
Андрей Водяный
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гуманитарная помощь война беженцы Binance
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