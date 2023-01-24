Криптоигровой проект Meta Masters Guild привлекает внимание инвесторов и собирает $400 тыс
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На данный момент сфера крипто игр активно развивается. Однако, каждая крипто игра находится на отдельной площадке, и игрокам приходится переходить с одного сайта на другой. Поэтому разработчики Meta Masters Guild создали единую платформу для объединения новых игр.
Обзор Meta Masters Guild
Meta Masters Guild – это блокчейн платформа разнообразных мобильных игр. На ней геймеры смогут выбрать интересную им игру и зарабатывать токены, побеждая в соревнованиях.
Система основана на токене платформы MEMAG, а также внутриигровых наградах "Gems", которые в дальнейшем могут быть обменены на MEMAG. Благодаря этому, играя в любую игру из представленных на платформе, вы можете зарабатывать токены через функцию Play2Earn (играй, чтобы зарабатывать). Помимо Gems, игроки смогут получать и игровые NFT, которые можно прокачивать. В дальнейшем их можно продавать или обменивать.
Платформа Meta Masters Guild будет доступна на iOS, Android, а также в мобильных браузерах.
Проект обладает целым рядом преимуществ, а также уникальных особенностей:
Возможность зарабатывать с помощью механики Play2Earn (играй, чтобы зарабатывать);
Децентрализованная система, позволяющая активно развиваться как платформе, так и сторонним разработчикам, представляющим свои проекты;
Игровые NFT, которые можно улучшать за игровой опыт;
Игровые ассеты представлены в виде NFT, которые в дальнейшем можно обменивать или продавать.
Посетить пресейл Meta Masters Guild
Первый этап предпродажи
В данный момент проходит первый этап предпродажи токенов MEMAG. Приобрести токен можно по выгодной цене на официальном сайте Meta Masters Guild. В настоящее время цена токена 1 MEMAG составляет 0.007 USDT. Проект уже собрал более 400 тысяч долларов.
Для приобретения токена:
Перейдите на сайт;
Подключите кошелек (поддерживающий Ethereum), на который придут MEMAG;
Приобретите токены MEMAG за ETH, USDT или при помощи банковской карты.
Заключение
Meta Masters Guild — это проект, рассчитанный на объединение и создание общей экосистемы среди множества игровых проектов, основанных на блокчейне. Проект собрал в себе множество положительных качеств, ориентируясь на интересы геймеров.
Инвесторам, интересующимся в перспективных ICO, стоит присмотреться к проекту Meta Masters Guild и токену MEMAG.