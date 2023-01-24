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Криптоигровой проект Meta Masters Guild привлекает внимание инвесторов и собирает $400 тыс p

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 16:00
Криптоигровой проект Meta Masters Guild привлекает внимание инвесторов и собирает $400 тыс - Фото

На правах рекламы

На данный момент сфера крипто игр активно развивается. Однако, каждая крипто игра находится на отдельной площадке, и игрокам приходится переходить с одного сайта на другой. Поэтому разработчики Meta Masters Guild создали единую платформу  для объединения новых игр. 

Обзор Meta Masters Guild

Meta Masters Guild – это блокчейн платформа разнообразных мобильных игр. На ней геймеры смогут выбрать интересную им игру и зарабатывать токены, побеждая в соревнованиях.

Система основана на токене платформы MEMAG, а также внутриигровых наградах "Gems", которые в дальнейшем могут быть обменены на MEMAG. Благодаря этому, играя в любую игру из представленных на платформе, вы можете зарабатывать токены через функцию Play2Earn (играй, чтобы зарабатывать). Помимо Gems, игроки смогут получать и игровые NFT, которые можно прокачивать. В дальнейшем их можно продавать или обменивать.

Платформа Meta Masters Guild будет доступна на iOS, Android, а также в мобильных браузерах.

Проект обладает целым рядом преимуществ, а также уникальных особенностей:

  • Возможность зарабатывать с помощью механики Play2Earn (играй, чтобы зарабатывать);

  • Децентрализованная система, позволяющая активно развиваться как платформе, так и сторонним разработчикам, представляющим свои проекты;

  • Игровые NFT, которые можно улучшать за игровой опыт;

  • Игровые ассеты представлены в виде NFT, которые в дальнейшем можно обменивать или продавать.

Посетить пресейл Meta Masters Guild

Первый этап предпродажи

В данный момент проходит первый этап предпродажи токенов MEMAG. Приобрести токен можно по выгодной цене на официальном сайте Meta Masters Guild. В настоящее время цена токена 1 MEMAG составляет 0.007 USDT. Проект уже собрал более 400 тысяч долларов. 

Для приобретения токена:

  • Перейдите на сайт;

  • Подключите кошелек (поддерживающий Ethereum), на который придут MEMAG;

  • Приобретите токены MEMAG за ETH, USDT или при помощи банковской карты.

Заключение

Meta Masters Guild — это проект, рассчитанный на объединение и создание общей экосистемы среди множества игровых проектов, основанных на блокчейне. Проект собрал в себе множество положительных качеств, ориентируясь на интересы геймеров. 

Инвесторам, интересующимся в перспективных ICO, стоит присмотреться к проекту Meta Masters Guild и токену MEMAG.

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