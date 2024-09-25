Криптовалюта достигает финансовой зрелости с Binance: новые уровни безопасности

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Ещё несколько лет назад криптовалюты ассоциировались с высокими рисками, волатильностью и многочисленными скандалами. Громкие хакерские атаки и серьёзные регуляторные ограничения создавали неопределенность вокруг этого нового класса активов. Однако сегодня криптовалюта быстро превращается в признанную часть финансового мейнстрима. Ключевым этапом этого процесса стало одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) биткоин-ETF в начале 2024 года, что вызвало всплеск интереса и новую волну институциональных инвестиций.

В этой колонке мы рассмотрим, как криптовалюты, особенно биткоин, прошли путь от маргинализованного актива до основного финансового инструмента, почему миф о их преступном использовании постепенно исчезает и как лидеры отрасли, такие как Binance, развивают системы безопасности для защиты своих пользователей.

Внедрение биткоин-ETF: Переход на новый уровень

Одобрение биткоин-ETF в США стало одним из важнейших событий для криптоиндустрии. Только за первый квартал 2024 года институциональные инвесторы вложили в эти фонды более 12 миллиардов долларов, а фонд IBIT от BlackRock стал самым быстрорастущим ETF в истории. Инвестиции в криптовалюты больше не ограничиваются энтузиастами или спекулянтами — на арену выходят крупные игроки. Пенсионный фонд штата Висконсин, Morgan Stanley и BNY Mellon — лишь несколько примеров крупных институций, которые уже раскрыли свои инвестиции в биткоин-ETF. За 15 лет биткоин прошёл путь от выбора скрытых техно-либертарианцев до одного из самых горячих финансовых инструментов.

По оценкам аналитиков, совокупные активы под управлением биткоин-ETF на июнь 2024 года превысили 62 миллиарда долларов. Само присутствие крупных компаний на рынке криптовалют — это громкий сигнал для мелких и средних инвесторов: криптоактивы — не инструмент для рискованных спекуляций.

Почему миф о преступности криптовалюты развеивается?

Несмотря на все достижения, криптовалюты всё ещё имеют своих критиков. В 2021 году на слушаниях в Сенате США криптовалюта была названа "любимым инструментом террористов, хакерских банд, наркоторговцев и государств-изгоев, которые хотят отмыть деньги", а цифровые активы были представлены как очаг преступности, прикрывающийся защитой потребителей. Однако отчёт Chainalysis за 2024 год демонстрирует совершенно иную картину: лишь 0,34% криптовалютных транзакций были связаны с преступной деятельностью, что значительно меньше, чем в традиционных финансовых системах.

Комментарии на слушаниях в Сенате контрастируют с легитимностью, которую подтвердило одобрение SEC биткоин-ETF, запущенных такими банковскими гигантами, как BlackRock и Fidelity, а также принятием законопроекта FIT21 о регулировании криптовалют, что вывело этот вопрос в политический мейнстрим. В США растет число законодателей из обеих политических партий, которые выступают за прогрессивное регулирование криптовалют и использование аналитики данных для лучшего понимания связи между криптовалютой и преступностью.

Прозрачность блокчейна — главная причина, почему криптовалюта стала "плохим местом" для преступников

Все транзакции в публичных блокчейнах открыты для отслеживания, что позволяет правоохранительным органам быстро выявлять подозрительную активность.

Снижение уровня преступной активности также является результатом постоянных инноваций в области криптобезопасности, включая внедрение новых инструментов для выявления мошенничества на платформах, таких как Binance.

Комплаенс-команды обладают более совершенными инструментами для обеспечения безопасности, чем когда-либо прежде

Безопасность стала ключевым приоритетом для Binance, что подтверждается значительными инвестициями в инновационные технологии для предотвращения мошенничества и защиты активов. В первой половине 2024 года система управления рисками Binance предотвратила потери на сумму более 2,4 миллиарда долларов и защитила 1,2 миллиона пользователей от потенциальных угроз. Кроме того, платформа вернула или заморозила более 73 миллионов долларов средств, украденных через внешние атаки, превысив прошлогодний показатель в 55 миллионов.

Ключ к таким достижениям — не только внутренние системы безопасности, но и активное сотрудничество Binance с государственными структурами и отраслевыми партнерами. Благодаря комплексному подходу к управлению рисками и эффективным мерам защиты, Binance удалось помочь пользователям вернуть средства, 80% из которых были утеряны из-за внешних взломов и эксплойтов.

Увеличение количества замороженных и возвращённых средств в 2024 году не означает роста преступной активности в криптосекторе

Это скорее свидетельствует об эффективности новейших технологий и проактивных мер. Прозрачность блокчейнов, где все транзакции доступны для проверки и отслеживания, позволяет криптоплатформам быстрее идентифицировать и блокировать подозрительные операции, а одним из важнейших достижений Binance стало использование искусственного интеллекта для выявления подозрительных транзакций в режиме реального времени. Эта система позволяет блокировать мошеннические операции на этапе вывода средств.

Отслеживание транзакций становится эффективным средством не только для остановки преступной деятельности, но и для возврата средств пострадавшим. По данным Chainalysis Crypto Crime Report за 2024 год, объём криптовалютных средств, поступивших на незаконные адреса, сократился до 24,2 миллиарда долларов в 2023 году по сравнению с 39,6 миллиарда в 2022 году. Доля всех криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, уменьшилась до 0,34%, что свидетельствует о прогрессе в борьбе с финансовыми преступлениями благодаря внедрению профилактических мер.

Сегодня рынок криптовалют находится на этапе перехода от инноваций к зрелости. Благодаря внедрению биткоин-ETF, росту институционального интереса и совершенствованию систем безопасности криптовалюта постепенно избавляется от имиджа рискованного и нерегулируемого актива. Впереди ещё много вызовов, но сегодня мы видим, что криптовалюта уже становится частью глобальной финансовой системы.

Хотя отдельные криптопродукты ещё ждут своей регулировки, общая тенденция движения криптовалют к мейнстриму необратима. В США больше представителей поколения Y и Z владеют криптовалютой, чем недвижимостью, а в Вашингтоне отношение к индустрии стало более инклюзивным. Благодаря росту интереса со стороны институциональных инвесторов и более чётким регуляторным правилам криптоэкосистема становится всё более стабильной и безопасной для всех участников.

С учётом того, что регуляторные рамки становятся более чёткими, а вовлечённость институций растёт, будущее криптовалюты выглядит многообещающим, обозначая важный этап на её пути от финансовых окраин к экономическому мейнстриму.





Кирилл Хомяков, региональный глава Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке