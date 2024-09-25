Криптовалюта досягає фінансової зрілості з Binance: нові рівні безпеки та інвестиційні можливості

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Ще кілька років тому криптовалюти асоціювалися з високими ризиками, волатильністю та численними скандалами. Гучні хакерські атаки й глибокі регуляторні обмеження створювали невизначеність навколо цього нового класу активів. Однак сьогодні криптовалюта швидко перетворюється на визнану частину фінансового мейнстриму. Ключовим етапом цього процесу стало схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) біткоїн-ETF на початку 2024 року, що спричинило сплеск інтересу та нову хвилю інституційних інвестицій.

У цій колонці ми розглянемо, як криптовалюти, особливо біткоїн, пройшли шлях від маргіналізованого активу до основного фінансового інструменту, чому міф про їх злочинне використання поступово зникає і як лідери галузі, такі як Binance, розвивають системи безпеки для захисту своїх користувачів.

Впровадження біткоїн-ETF: Перехід на новий рівень

Схвалення біткоїн-ETF у США стало однією з найважливіших подій для криптоіндустрії. Лише за перший квартал 2024 року інституційні інвестори вклали у ці фонди понад 12 мільярдів доларів, а фонд IBIT від BlackRock став найшвидше зростаючим ETF в історії. Інвестиції в криптовалюти більше не обмежені ентузіастами чи спекулянтами — на арену виходять великі гравці. Пенсійний фонд штату Вісконсин, Morgan Stanley та BNY Mellon — лише кілька прикладів великих інституцій, які вже розкрили свої інвестиції в біткоїн-ETF. За 15 років біткоїн пройшов шлях від вибору прихованих техно-лібертаріанців до основи одного з найгарячіших фінансових інструментів

За оцінками аналітиків, сукупні активи під управлінням біткоїн-ETF на червень 2024 року перевищили 62 мільярди доларів. Сама наявність великих компаній на ринку криптовалют є гучним сигналом для дрібних і середніх інвесторів: криптоактиви – не інструмент для ризикованих спекуляцій.

Чому міф про злочинність криптовалюти розвіюється?

Попри всі досягнення, криптовалюти досі мають своїх критиків. У 2021 році на слуханнях у Сенаті США криптовалюта була названа "улюбленим інструментом терористів, банд хакерів, наркоторговців і держав-вигнанців, які хочуть відмити гроші", а цифрові активи були представлені як осередок злочинності, який прикривається захистом споживачів. Однак звіт Chainalysis за 2024 рік демонструє зовсім іншу картину: лише 0,34% криптовалютних транзакцій стосувалися злочинної діяльності, що є значно меншим показником, ніж у традиційних фінансових системах.

Коментарі на слуханнях у Сенаті контрастують із легітимністю, яку підтвердило схвалення SEC біткоїн-ETF, запущених такими банківськими гігантами, як BlackRock і Fidelity, а також ухваленням законопроєкту FIT21 про регулювання криптовалют, що винесло це питання в політичний мейнстрим. У США зростає кількість законодавців з обох політичних партій, які виступають за прогресивне регулювання криптовалют і використання аналітики даних для кращого розуміння зв'язку між криптовалютою та злочинністю.

Прозорість блокчейну — головна причина, чому криптовалюта стала "поганим місцем" для злочинців.

Усі транзакції в публічних блокчейнах відкриті для відстеження, що дозволяє правоохоронним органам швидко виявляти підозрілу активність.

Зниження рівня злочинної активності також є результатом постійних інновацій у сфері криптобезпеки, зокрема впровадження нових інструментів для виявлення шахрайства на платформах, таких як Binance.

Комплаєнс-команди мають кращі інструменти, ніж будь-коли раніше

Безпека стала ключовим пріоритетом для Binance, що підтверджується значними інвестиціями в інноваційні технології для запобігання шахрайству та захисту активів. У першій половині 2024 року система управління ризиками Binance запобігла втратам на суму понад 2,4 мільярда доларів і захистила 1,2 мільйона користувачів від потенційних загроз. Крім того, платформа повернула або заморозила понад 73 мільйони доларів коштів, викрадених через зовнішні атаки, перевищивши тогорічний показник у 55 мільйонів.

Ключ до таких досягнень — не лише внутрішні системи безпеки, а й активна співпраця Binance з державними структурами та галузевими партнерами. Завдяки комплексному підходу до управління ризиками та ефективним заходам захисту, Binance вдалося допомогти користувачам відновити кошти, 80% з яких були втрачені через зовнішні зломи та експлойти.

Підвищення кількості заморожених і відновлених коштів у 2024 році не означає зростання злочинної активності у криптосекторі

Це радше свідчить про ефективність новітніх технологій і проактивних заходів. Прозорість блокчейнів, де всі транзакції доступні для перевірки та відстеження, дозволяє криптоплатформам швидше ідентифікувати та блокувати підозрілі операції, а одним із найважливіших досягнень Binance стало використання штучного інтелекту для виявлення підозрілих транзакцій у режимі реального часу. Ця система дозволяє блокувати шахрайські операції ще до того, як вони завершаться, зокрема під час виведення коштів.

Відстеження транзакцій стає ефективним засобом не лише для зупинки злочинної діяльності, а й для повернення коштів потерпілим. За даними Chainalysis Crypto Crime Report за 2024 рік, кількість криптовалютних коштів, отриманих незаконними адресами, скоротилася до 24,2 мільярда доларів у 2023 році порівняно з 39,6 мільярдами у 2022 році. Частка всіх криптовалютних транзакцій, пов’язаних із незаконною діяльністю, зменшилася до 0,34%, що свідчить про прогрес у боротьбі з фінансовими злочинами завдяки впровадженню профілактичних заходів.

Сьогодні ринок криптовалют перебуває на перетині інновацій і зрілості. Завдяки впровадженню біткоїн-ETF, зростанню інституційного інтересу та вдосконаленню систем безпеки криптовалюта поступово позбувається іміджу ризикованого та неврегульованого активу. Попереду ще багато викликів, але сьогодні ми бачимо, що криптовалюта вже стає частиною глобальної фінансової системи.

Хоча окремі криптопродукти ще чекають на свою легітимізацію, загальна тенденція руху криптовалют до мейнстриму є незворотною. У США більше мілленіалів і представників покоління Z володіють криптовалютою, ніж будинками, а у Вашингтоні ставлення до індустрії змінилося на більш інклюзивне. Завдяки зростанню інтересу з боку інституційних інвесторів та більш чітким регуляторним правилам, криптоекосистема стає дедалі стабільнішою та безпечнішою для всіх учасників.

З огляду на те, що регуляторні рамки стають більш чіткими, а включеність інституцій зростає, майбутнє криптовалюти виглядає більш багатообіцяючим, позначаючи важливу ділянку на її шляху від фінансових окраїн до економічного мейнстриму.





Кирило Хом'яков, регіональний голова Binance в Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці