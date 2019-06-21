Криптовалюта Facebook может разрушить финансовую систему - ученая

Профессор сравнительного правоведения в Колумбийском университете Катарина Пистор считает, что планы Facebook выпустить собственную криптовалюту – очередная заявка компании на мировое господство, которая несет большие риски для мировой финансовой системы. Об этом она написала в колонке для Project Syndicate.

Пистор считает, что Facebook не сможет защитить свою криптовалюту от резкого обвала.

Если Libra будет запущена, центральные банки будут обязаны предоставлять ликвидность, отмечает ученая.

"Идея частной платежной системы, которая не сталкивается с препятствиями, и у которой 2,6 миллиарда активных пользователей, может показаться привлекательной. Но каждый банкир и разработчик денежно-кредитной политики знает, что платежные системы требуют такого уровня поддержки ликвидности, который не может обеспечить ни одна частная организация", - пишет она.

В отличие от государств, частные игроки должны действовать исходя из имеющихся у них средств и не могут в одностороннем порядке налагать финансовые обязательства на других по мере необходимости, отмечает Пистор. Это означает, что они не могут спасать себя самостоятельно - либо их выручает государство, либо им разрешают потерпеть неудачу.

"Легко представить сценарий, в котором для спасения Libra может потребоваться больше ликвидности, чем любое государство может предоставить. Вспомните Ирландию после финансового кризиса 2008 года. Когда правительство объявило, что оно возьмет на себя обязательства частного банковского сектора, страна погрузилась в кризис суверенного долга. Из-за такого бегемота, как Facebook, многие национальные государства могут в конечном счете оказаться в такой ситуации, как Ирландия", - пишет профессор.

Правительства не должны позволять частным игрокам подвергать риску всю мировую финансовую систему, считает она.

"Если правительства не смогут защитить нас от последнего акта высокомерия Facebook, мы все заплатим за это", - отмечает Пистор.

18 июня Facebook официально представила собственную криптовалюту Libra, которая публично будет запущена в 2020 году. В создании Libra примут участие платежные системы Visa, Mastercard, PayPal, компания Uber и другие.

В Конгрессе США порекомендовали компании Facebook отложить запуск Libra. Европейские политики также раскритиковали планы компании, призвав центробанки стран Большой семерки подробно изучить проект и составить соответствующие отчеты до встречи в следующем месяце.