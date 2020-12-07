Криптовалюта сооснователя Apple выросла на 1250% за четыре дня

4 декабря Стив Возняк, сооснователь Apple, представил новый проект — Efforce, у которого есть собственный токен WOZX. За четыре дня цена криптовалюты выросла на 1250%. Об этом пишет РБК.

По задумке основателей стартапа, пользователи будут покупать эту криптовалюту, полученные средства пойдут на развитие "зеленых" проектов.

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Компания Efforce была зарегистрирована на Мальте в 2019 году и с того момента работала в тестовом режиме. Новый проект Возняка – это блокчейн-платформа, которая призвана помочь "зеленым" компаниям реализовать решения по модернизации энергоснабжения.

Компании, за счет внедрения профинансированных решений, повышающих эффективность использования электроэнергии, будут экономить средства. Часть из них будет направляться держателям токена WOZX, говорится в описании проекта.

За день до релиза, 3 декабря, токен WOZX был добавлен на биржу HBTC. С того момента цена криптовалюты выросла на 1250%, с $0,1 до текущей отметки в $1,26. Монета также торгуется на децентрализованной площадке Uniswap, однако на ней можно по ошибке купить одноименные токены-клоны WOZX.

В официальном блоге Efforce указано, что на следующей неделе ожидается листинг на торговой площадке Bithumb Global.

2 декабря платежная блокчейн-система Libra Association, принадлежащая компании Facebook объявила об изменении своего названия на Diem.

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Наталия Софиенко

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