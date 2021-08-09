Курсы Bitcoin и Ethereum достигли максимума трех месяцев

После длительного обвала биткоин вернулся к росту и в воскресенье, 8 августа, поднялся выше $45 000 – в последний раз этой отметки эта криптовалюта достигала в середине мая. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Yаряду с биткоином, растет и Ethereum, который также достиг трехмесячного максимума.

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По состоянию на 14:58 9 августа (по Киеву) цена биткойна составляет $45 797.

Также растут и другие криптовалюты: dogecoin и Uniswap за последнюю неделю выросли на 20–30%, в то время как BNB Binance, cardano и XRP выросли на 5–10%, пишет Forbes. В результате рынок криптовалюты добавил $300 млрд за последнюю неделю.

Это произошло после того, как на этой неделе Ethereum обновил свое программное обеспечение. Создатель Ethereum Виталик Бутерин в интервью Bloomberg отметил, что обновление стало доказательством способности экосистемы Ethereum к изменениям, в том числе к сокращению потребления энергии и углеродных выбросов.

Кроме того, производитель программного обеспечения MicroStrategy, которая обладает наибольшим количеством биткоинов среди публичных компаний во всем мире (более 105 000), заявил, что продолжит покупать цифровой актив, несмотря на убытки от обесценивания биткоина в $424,8 млн во втором квартале 2021-го.

20 июля самая популярная криптовалюта биткоин существенно потеряла в цене, опустившись ниже психологической отметки $30 000. Падение биткойнов произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках.

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Наталия Софиенко

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