UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Курсы Bitcoin и Ethereum достигли максимума трех месяцев

09.08.2021, 14:45
Курсы Bitcoin и Ethereum достигли максимума трех месяцев - Фото
Фото: depositphotos.com

После длительного обвала биткоин вернулся к росту и в воскресенье, 8 августа, поднялся выше $45 000 – в последний раз этой отметки эта криптовалюта достигала в середине мая. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Yаряду с биткоином, растет и Ethereum, который также достиг трехмесячного максимума.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По состоянию на 14:58 9 августа (по Киеву) цена биткойна составляет $45 797.

Также растут и другие криптовалюты: dogecoin и Uniswap за последнюю неделю выросли на 20–30%, в то время как BNB Binance, cardano и XRP выросли на 5–10%, пишет Forbes. В результате рынок криптовалюты добавил $300 млрд за последнюю неделю.

Это произошло после того, как на этой неделе Ethereum обновил свое программное обеспечение. Создатель Ethereum Виталик Бутерин в интервью Bloomberg отметил, что обновление стало доказательством способности экосистемы Ethereum к изменениям, в том числе к сокращению потребления энергии и углеродных выбросов. 

Кроме того, производитель программного обеспечения MicroStrategy, которая обладает наибольшим количеством биткоинов среди публичных компаний во всем мире (более 105 000), заявил, что продолжит покупать цифровой актив, несмотря на убытки от обесценивания биткоина в $424,8 млн во втором квартале 2021-го.

Подписывайтесь на LIGA.Tech в Facebook: главные новости о технологиях

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
курс биткоина криптовалюта биткоин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 