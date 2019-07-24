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24.07.2019, 12:01

Курс Bitcoin упал ниже психологической отметки из-за Libra

Курс Bitcoin упал ниже психологической отметки из-за Libra

Биткоин упал ниже $10 000, Ethereum стоит чуть больше $207

Сегодня, 24 июля, на торговых площадках наблюдается снижение стоимости криптовалют. Биткоин торгуется ниже психологической отметки $10 000 в диапазоне $9769.

На снижение повлияла новость о том, что мошенники начали продавать токены Libra до официального запуска криптовалюты.

По данным Coinmarketcap, за сутки биткоин опустился на -2,64% - до $9769,64 при капитализации $174,2 млрд. Ethereum подешевела на -1,99% - до $207,72 с капитализацией $22,2 млрд. XRP потерял -1,3% и стоил до $0,309, его капитализация составила $13,3 млрд. Стоимость Litecoin уменьшилась на -2,16% до $89,63 при капитализации $5,6 млрд.

Общая капитализация крипторынка составила $268 млрд.

Ранее сообщалось, что в социальной сети Facebook распространяются ложные группы и посты о ее криптовалюте Librа.

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Теги: криптовалюта, биткоин, Bitcoin, Libra
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