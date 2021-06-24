Крупнейшая криптоафера. Основатели криптобиржи в ЮАР исчезли с $3 млрд биткоинов

Основатели криптовалютной биржи Africrypt в ЮАР братья Амир и Раис Каджи исчезли вместе с биткоинами стоимостью $3,6 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Пропажа монет на такую сумму является крупнейшей долларовой потерей в истории мошенничества с криптовалютой. Братьев и пропавшие биткоины активно ищут, но результатов пока нет.

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Первые признаки проблемы на криптобирже появились в апреле, когда биткоин взлетел до рекордного уровня. Амир Каджи тогда сообщил клиентам, что компания якобы стала жертвой взлома. Он попросил их не сообщать об инциденте юристам и властям, потому что это замедлит процесс восстановления недостающих средств. Скептически настроенные инвесторы связались с юридической фирмой Hanekom Attorneys, которая сейчас расследует ситуацию.

Пока не удалось установить местонахождение братьев.

По данным расследования, средства Africrypt были переведены с ее южноафриканских счетов и клиентских кошельков, а монеты прошли через миксер (сервис анонимизации), чтобы их невозможно было отследить.

Отмечается, что после резкого роста стоимости биткоинов в прошлом году исчезновение около 69 тысяч монет - стоимостью более 4 миллиардов долларов в апрельском пике - станет крупнейшей долларовой потерей в истории мошенничества с криптовалютой.

24 апреля о дна из крупнейших бирж криптовалют в Турции Thodex обанкротилась , ее подозревают в мошенничестве.

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Наталия Софиенко

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