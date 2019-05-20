Крупнейшие банки мира инвестируют в новую криптовалюту - Reuters

Некоторые крупнейшие банки мира вложили около $50 млн в создание новой криптовалюты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

По информации агентства, в проекте планируется задействовать технологию блокчейн.

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С предложением выступили швейцарский банк UBS Group AG и базирующийся в Лондоне стартап Clearmatics в 2015 году. По словам одного из источников, около десятка банков уже вкладывают в компанию под названием Fnality, которая будет управлять проектом.

Новую систему планируется запустить 2020 году. На ранних стадиях проекта, по информации агентства, упоминались UBS, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Barclays, Banco Santander, HSBC и Deutsche Bank.



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