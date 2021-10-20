Курс биткоина побил рекорд, впервые превысив $66 000

Сегодня, 20 октября, в ходе торгов курс биткоина преодолел психологическую отметку в $65 000. Таким образом, самая популярная в мире криптовалюта побила предыдущий рекорд, установленный в апреле этого года ($64 888).

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Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, к 18:05 по Киеву стоимость одного Bitcoin превышала $66 711, это на 6,6% больше, чем днем ранее.

Курс биткоина взлетел на успехе биткоинового ETF, который в первый день торгов показал второй в истории оборот дебютного дня после углеродного ESG-фонда BlackRock.

Бумаги ProShares Bitcoin Strategy ETF на торгах 19 октября подорожали на 4,9%, а оборот приблизился к $1 млрд. Также, по мнению аналитиков, способствует росту биткоина экономическая ситуация в мире, которая толкает инвесторов к вложениям в рисковые активы.

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Юрий Тарасовский

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