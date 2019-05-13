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13.05.2019, 16:08

Курс биткоина превысил $7000 впервые с сентября 2018 года

Курс биткоина превысил $7000 впервые с сентября 2018 года

Спрос на биткоин связан с очередным витком напряжения в торговой войне США и Китая

Курс биткоина с начала мая вырос на 35%, достигнув отметки $7200 за единицу по состоянию на день 13 мая, сообщает Trading View. Цена биткоина за несколько дней выросла почти на $2000.

Таким образом, криптовалюта превысила отметку $7000 впервые с сентября 2018 года, когда она стоила $7400 за единицу. 

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Аналитики отмечают, что реальный спрос на биткоин связан с очередным витком напряжения в торговой войне США и Китая.

Также эксперты связывают улучшение настроений по поводу рынка биткоинов со слухами о том, что Facebook и Telegram планируют запустить собственные криптовалюты.

К тому же, пока что весь 2019 год год есть периодом аккумуляции криптовалюты - все меньше людей продают биткоины, а покупатели накапливают и удерживают свои позиции.

Ранее, Китай заявил, что хочет прекратить добычу биткоинов.

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Теги: криптовалюта, биткоин
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