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Лионель Месси будет получать часть зарплаты в ПСЖ токенами фанатов

12.08.2021, 13:09
Лионель Месси будет получать часть зарплаты в ПСЖ токенами фанатов - Фото
Лионель Месси (фото: psg.fr)

Зарплата экс-нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в французском ПСЖ включает в себя выплаты в криптовалюте (токенах). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с условиями контракта.

Отмечается, что Месси сделал токены фанатов криптовалюты частью платежной сделки в своем финансовом пакете.

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Фанатские токены – тип криптовалюты, который могут получить болельщики, участвуя в опросах, организованных клубом. Токены можно продавать на биржах или обменять на эксклюзивные награды. Как и другие цифровые валюты имеют общую с другими криптовалютами тенденцию к резким колебаниям курса. ПСЖ выпустил токены в 2018 году в рамках партнерства с блокчейн-платформой Socios, которая также сотрудничает с такими клубами как "Барселона", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Милан" и другие.

Ранее ПСЖ сообщил, что после появления сообщений о переходе Месси в клуб его токенами заинтересовалось огромное количество болельщиков.

"Шумиха вокруг последних подписаний в летнее трансферное окно клуба вызвала огромный всплеск интереса к токенам болельщиков ПСЖ, объем торгов за несколько дней превысил $1,2 млрд", – отмечается в сообщении клуба.

После перехода Месси стоимость токена ПСЖ выросла на 137%: 5 августа он торговался на уровне $22, 9 августа его стоимость превысила $52.

  • Звезда мирового футбола Лионель Месси перешел во французский клуб "Пари Сен-Жермен". Шестикратный обладатель "Золотого мяча", всю свою карьеру выступавший за "Барселону", был вынужден уйти из каталонского клуба, после того как не смог договориться о продлении контракта. Аргентинский футболист подписал 2-летний контракт с возможностью продления еще на год. Месси будет выступать под номером 30 и получать, по данным французской прессы, 35 млн евро за сезон.

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Юрий Тарасовский
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