MasterCard и Visa ужесточат условия обслуживания bitcoin-карт

Платежные системы Visa и MasterCard ужесточат требования для сотрудничества с эмитентами bitcoin-карт. Об этом сообщает Finance Magnates со ссылкой источники.
Отмечается, что изменения коснутся компаний, работающих на ICO и криптовалютах, бинарных опционах, а также участников рынка Forex.
В апреле MasterCard назвала это направление рискованным и увеличила срок возвратного платежа банком-эмитентом до 540 дней, отмечает издание. Позднее Visa выдвинула похожее требование, отнеся сотрудничество с эмитентами bitcoin-карт к сфере с высоким риском.
По информации источников издания, компании усилят контроль над операторами, которые работают в нерегулируемых юрисдикциях - офшорах и компаниях с недостаточно определенной нормативно-правовой базой.
MasterCard внедрила новые требования в понедельник, 15 октября, Visa намерена это сделать в декабре, утверждает издание.
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