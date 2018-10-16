Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

В колледже Керчи взрыв: СМИ пишут о 10 погибших - видео
16.10.2018, 12:39

MasterCard и Visa ужесточат условия обслуживания bitcoin-карт

MasterCard и Visa ужесточат условия обслуживания bitcoin-карт

Платежные системы введут более строгие правила по сотрудничеству с эмитентами bitcoin-карт

Платежные системы Visa и MasterCard ужесточат требования для сотрудничества с эмитентами bitcoin-карт. Об этом сообщает Finance Magnates со ссылкой источники.

Отмечается, что изменения коснутся компаний, работающих на ICO и криптовалютах, бинарных опционах, а также участников рынка Forex.

В апреле MasterCard назвала это направление рискованным и увеличила срок возвратного платежа банком-эмитентом до 540 дней, отмечает издание. Позднее Visa выдвинула похожее требование, отнеся сотрудничество с эмитентами bitcoin-карт к сфере с высоким риском.

По информации источников издания, компании усилят контроль над операторами, которые работают в нерегулируемых юрисдикциях - офшорах и компаниях с недостаточно определенной нормативно-правовой базой.

MasterCard внедрила новые требования в понедельник, 15 октября, Visa намерена это сделать в декабре, утверждает издание.

Читайте также

Почему блокчейн не спасет мир 28.08.2018Охота на майнеров. Что происходит с криптобизнесом в Украине 08.02.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: Visa, MasterCard, bitcoin-карта, эмитенты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 