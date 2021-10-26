Mastercard начнет принимать платежи в криптовалюте
Платежная система Mastercard планирует предоставлять своим клиентам сервисы для операций с криптовалютами. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
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Mastercard вместе с криптовалютной платформой Bakkt предоставит клиентам услугу Crypto-as-a-Service – клиенты смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы, используя кошелек, созданный на основе Bakkt. Среди будущих услуг Mastercard — биткоин-кошельки, кредитные и дебетовые карты, которые позволяют получать кешбэк в криптовалюте и тратить цифровые активы.
Кроме этого, Mastercard анонсировала введение программ лояльности, чтобы партнеры платежной сети могли награждать своих клиентов цифровыми активами за различные достижения.
"Это означает, что потребители могут зарабатывать и тратить вознаграждения в криптовалюте вместо традиционных баллов лояльности и беспрепятственно конвертировать свои крипто-холдинги для оплаты покупок. Это последний шаг Mastercard, направленный на то, чтобы предложить потребителям инновационные варианты лояльности, соответствующие их интересам", — сообщают в компании.
Bakkt – это платформа цифровых активов, которая позволяет потребителям покупать, продавать, хранить и тратить цифровые активы. Осенью 2019 года она представила свой основной продукт — поставочные фьючерсы на биткоин.
- В феврале 2021 года компания анонсировала, что платежная система Mastercard начнет работать с несколькими криптовалютами.
- В июле 2021 года Mastercard объявила о запуске программы поддержки быстрорастущих компаний, работающих в сферах цифровых активов, блокчейне и криптовалюте.
- В сентябре 2021 года Mastercard сообщила о покупке аналитического криптосервиса CipherTrace, который отслеживает подозрительную активность в блокчейне.
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