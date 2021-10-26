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Mastercard начнет принимать платежи в криптовалюте

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 14:59
Mastercard начнет принимать платежи в криптовалюте - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Платежная система Mastercard планирует предоставлять своим клиентам сервисы для операций с криптовалютами. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Mastercard вместе с криптовалютной платформой Bakkt предоставит клиентам услугу Crypto-as-a-Service – клиенты смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы, используя кошелек, созданный на основе Bakkt. Среди будущих услуг Mastercard  — биткоин-кошельки, кредитные и дебетовые карты, которые позволяют получать кешбэк в криптовалюте и тратить цифровые активы.

Кроме этого, Mastercard анонсировала введение программ лояльности, чтобы партнеры платежной сети могли награждать своих клиентов цифровыми активами за различные достижения. 

"Это означает, что потребители могут зарабатывать и тратить вознаграждения в криптовалюте вместо традиционных баллов лояльности и беспрепятственно конвертировать свои крипто-холдинги для оплаты покупок. Это последний шаг Mastercard, направленный на то, чтобы предложить потребителям инновационные варианты лояльности, соответствующие их интересам", — сообщают в компании.

Mastercard – глобальная технологическая компания в платежной индустрии. Услугами Mastercard сейчас пользуются более 20 000 финансовых компаний по всему миру. По данным платежной системы, сейчас во всем мире используется 2,8 млрд карт Mastercard.

Bakkt – это платформа цифровых активов, которая позволяет потребителям покупать, продавать, хранить и тратить цифровые активы. Осенью 2019 года она представила свой основной продукт — поставочные фьючерсы на биткоин. 
  • В феврале 2021 года компания анонсировала, что платежная система Mastercard начнет работать с несколькими криптовалютами. 
  • В июле 2021 года Mastercard объявила о запуске программы поддержки быстрорастущих компаний, работающих в сферах цифровых активов, блокчейне и криптовалюте.
  • В сентябре 2021 года Mastercard сообщила о покупке аналитического криптосервиса CipherTrace, который отслеживает подозрительную активность в блокчейне.

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Наталия Фреик
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