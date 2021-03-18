Morgan Stanley позволит богатым клиентам инвестировать в биткоин-фонды

Американский банк Morgan Stanley позволит клиентам с активами в более чем $2 млн инвестировать в биткоин-фонды. Об этом пишет CNBC.

Инвестиционный банк с активами в $4 трлн сообщил своим финансовым советникам, что вскоре предоставит своим клиентам доступ к трем фондам, позволяющим владение криптовалютой Bitcoin.

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Morgan Stanley станет первым крупным банком в США, который предоставит такую возможность.

Для инвестиционных фирм требования установлены в $5 млн.

В обоих случаях банковские счета должны существовать по меньшей мере полгода. Таким образом Morgan Stanley будут снижать связанные с криптоактивом риски.

13 марта стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin впервые достигла отметки в $60 000.

Разработчик софта MicroStrategy – один из крупнейших публичных компаний-держателей Bitcoin. В распоряжении компании – более $5 млрд в криптовалюте.

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Наталия Софиенко

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