На постсоветском пространстве запускают первую криптобиржу

В Беларуси запустили первую на постсоветском пространстве регулируемую криптобиржу - Currency.com. Инвесторами проекта стали белорусские бизнесмены Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, суммарные инвестиции их компаний составили около $10 млн. Доли и условия сделанных вложений не разглашаются.

Реклама

На бирже будут торговаться токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Завести деньги на Currency.com можно будет с помощью банковских карт Visa и Mastercard, эмитированных любыми банками, в том числе иностранными.



Пока что к бирже подключены только биткоин и эфириум, поскольку они имеют сервисы противодействия отмыванию денежных средств, рассказывают инвесторы. Особенностью биржы, по их словам есть то, что она решает проблему нехватки на крипторынке традиционных финансовых инструментов, из-за чего криптоинвесторы отрезаны от рынка традиционных финансовых активов и не могут обменивать криптовалюты на фиатные валюты.

Выручка по итогам 2019 года ожидается на уровне $70 млн. Заработать эту сумму планируют на биржевых комиссиях, которые составят от 0,2 до 1,5% в зависимости от операции, уточняет издание.

Реклама

В декабре 2017-го президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", направленный на развитие в республике информационных технологий. Он вступил в силу в марте 2018-го.