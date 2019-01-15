Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

ФСБ добилась закрытого суда над украинскими моряками - Климкин
15.01.2019, 10:41

На постсоветском пространстве запускают первую криптобиржу

На постсоветском пространстве запускают первую криптобиржу

Биржа принимает биткоины и эфириумы, а также фиатные деньги

В Беларуси запустили первую на постсоветском пространстве регулируемую криптобиржу - Currency.com. Инвесторами проекта стали белорусские бизнесмены Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, суммарные инвестиции их компаний составили около $10 млн. Доли и условия сделанных вложений не разглашаются.

Реклама

На бирже будут торговаться токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Завести деньги на Currency.com можно будет с помощью банковских карт Visa и Mastercard, эмитированных любыми банками, в том числе иностранными.

Пока что к бирже подключены только биткоин и эфириум, поскольку они имеют сервисы противодействия отмыванию денежных средств, рассказывают инвесторы. Особенностью биржы, по их словам есть то, что она решает проблему нехватки на крипторынке традиционных финансовых инструментов, из-за чего криптоинвесторы отрезаны от рынка традиционных финансовых активов и не могут обменивать криптовалюты на фиатные валюты.

Выручка по итогам 2019 года ожидается на уровне $70 млн. Заработать эту сумму планируют на биржевых комиссиях, которые составят от 0,2 до 1,5% в зависимости от операции, уточняет издание.

Реклама

В декабре 2017-го президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", направленный на развитие в республике информационных технологий. Он вступил в силу в марте 2018-го.

Отправить:
Распечатать:
Теги: биржи криптовалют, криптобиржи, Currency.com, беларусь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 