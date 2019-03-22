НБУ расскажет о майнинге и блокчейне

Национальный банк Украины (НБУ) проведет 28 марта исследовательский семинар на тему блокчейна и майнинга при участии профессора Университета Питтсбурга и почетного президента Киевской школы экономики (KSE) Тимофея Милованова, сообщает пресс-служба регулятора.

Тимофей Милованов, который также является заместителем председателя совета Нацбанка, представит исследование, проведенное в соавторстве с профессором Ракешем Вохрою из Университета Пенсильвании.

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Исследование объясняет поведение майнеров в условиях конкуренции. Модель блокчейна, предложенная авторами, показывает как изменится общественное благосостояние, если премия за майнинг или первоначальные затраты на майнинг будут высокими.

Спикер также рассмотрит регуляторные вопросы, связанные с майнингом и технологией блокчейн, анонсировали в НБУ.

В октябре прошлого года Минэкономики (МЭРТ) предложило узаконить криптовалюты и блокчейн в Украине. Предложенная МЭРТ концепция определяет основные термины, касающиеся виртуальных активов. Ее планируют реализовать до 2021 года.

Как рассказали изданию Finclub в НБУ, регулятор также готовит концепцию регулирования крипторынка, в основе которой - признание крипртовалют одним из видом активов, которые торгуются на площадках.

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