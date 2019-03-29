Названа лучшая страна для криптобизнеса

Эстония занимает первое место в рейтинге благоприятных для криптобизнеса стран Doing Crypto Index, тогда как Украина - 23-е. Об этом говорится в пилотном проекте белорусской общественной инициативы Летучий университет (Fly University Faundation).

Для исследования были выбраны 23 страны, в которых в последние годы блокчейн-технологии получили наибольшее распространение. Оценка проводилась по трем критериям: политические, правовые и инфраструктурные условия. По мнению экспертов исследования, совокупность этих трех параметров наиболее полно характеризует страну с точки зрения условий реализации бизнес-проектов, связанных с блокчейном и криптовалютами.

Реклама

По данным исследования, из всех проанализированных стран наиболее благоприятные условия наблюдаются в Эстонии, Австралии и Сингапуре, где благоприятные условия формируются по всем трем критериям.

За тремя лидерами следуют Швейцария, Япония, Германия, Швеция и Великобритания, которые по некоторым параметрам уступают лидерам. В Швеции, Германии и Швейцарии с их развитой инфраструктурой и благоприятным правовым регулированием наблюдается довольно высокий уровень разногласий и критического отношения правительства к криптовалютам, тогда как Япония и Великобритания отстают в плане обеспечения правового регулирования.

В Турции, Украине, Китае и Индии наблюдаются наименее благоприятные условия для ведения криптобизнеса. В то же время в Турции и Украине сложилось довольно нейтральное отношение к криптовалютам, тогда как рейтинги простоты ведения бизнеса низкие и связаны с отсутствием определенности в законодательстве и высокой нестабильностью. Китай и Индия являются особым случаем крайне ограниченного правового регулирования в отношении криптовалют на фоне довольно благоприятного отношения к технологиям блокчейна. Все страны этой группы также значительно уступают лидерам по уровню развития инфраструктуры по ведению бизнеса и степени развития технологической инфраструктуры.

В целом исследование показало, что все страны мира, попавшие в рейтинг, позитивно воспринимают технологии блокчейна, но непосредственно криптовалюты вызывают очень настороженное отношение правительств. Хотя к прямым запретам и ограничениям это приводит только в редких случаях. Так, операции с криптовалютой практически невозможны в Китае, а Южная Корея запретила проведение ICO.

Более подробно об особенностях криптобизнеса и жизни в Эстонии читайте в материале Украинская мечта. Как Эстония стала такой продвинутой страной.