Новый кризис на крипторынке. Биржу FTX из-за проблем с ликвидностью поглощает конкурент

Миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид вынужденно продает одну из крупнейших криптобирж в мире – FTX – из-за внезапного кризиса ликвидности. Спасать ее от краха согласился самый большой конкурент – биржа Binance.

Ее генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) во вторник сообщил в Twitter, что в ответ на просьбу FTX Binance подписала письмо о намерениях, которое предусматривает выкуп биржи после проведения due diligence.

За Binance остается право отказаться от сделки в любое время.

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.

Информацию о стратегическом соглашении с Binance подтвердил и Бэнкман-Фрид.

"Это решит кризис ликвидности; все активы будут обеспечены в соотношении 1:1. Это одна из основных причин, почему мы обратились в Binance", – заявил он.

1) Hey all: I have a few announcements to make.



Things have come full circle, and https://t.co/DWPOotRHcX’s first, and last, investors are the same: we have come to an agreement on a strategic transaction with Binance for https://t.co/DWPOotRHcX (pending DD etc.).