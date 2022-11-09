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Новый кризис на крипторынке. Биржу FTX из-за проблем с ликвидностью поглощает конкурент

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 09:53
Новый кризис на крипторынке. Биржу FTX из-за проблем с ликвидностью поглощает конкурент - Фото
Фото: depositphotos.com

Миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид вынужденно продает одну из крупнейших криптобирж в мире – FTX – из-за внезапного кризиса ликвидности. Спасать ее от краха согласился самый большой конкурент – биржа Binance.

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Ее генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) во вторник сообщил в Twitter, что в ответ на просьбу FTX Binance подписала письмо о намерениях, которое предусматривает выкуп биржи после проведения due diligence.

За Binance остается право отказаться от сделки в любое время.

Информацию о стратегическом соглашении с Binance подтвердил и Бэнкман-Фрид.

"Это решит кризис ликвидности; все активы будут обеспечены в соотношении 1:1. Это одна из основных причин, почему мы обратились в Binance", – заявил он.

Binance и FTX являются первой и четвертой крупнейшими криптобиржами по объему торговли.

Крах FTX начался в начале ноября со статьи на Coindesk, где говорилось, что 40% активов на балансе трейдинговой компании Бэнкмана-Фрида Alameda Research – это низколиквидные токены FTT, выпущенные его же биржей FTX.

После этого FTX стала жертвой классической банковской паники, когда большое количество клиентов одновременно выводили деньги, опасаясь неплатежеспособности учреждения. Среди них был и Чжао из Binance, объявивший, что ликвидирует все свои позиции в FTT.

  • Кризис FTX – уже четвертый на крипторынке в этом году после Luna/UST, Celsius и Three Arrows Capital.
Андрій Водяний
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криптовалюта Binance FTX
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