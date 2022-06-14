"Будьте готовы потерять все свои деньги". Биткоин упал ниже $23 000

Стоимость биткоина на фоне всеобщей распродажи рисковых активов обвалилась до уровня декабря 2020 года. По состоянию на утро 14 июня самая известная криптовалюта стоила менее $23 000, пишет Bloomberg.

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"Медвежий" тренд на рынке рисковых активов связан с макроэкономическими факторами – высокой инфляцией и планами Федеральной резервной системы США повысить процентную ставку, чтобы сдержать рост цен. Это повысит стоимость традиционных инвестиционных активов и уменьшит привлекательность рисковых – таких, как крипта.

Рынок криптовалют штормит с середины мая, когда произошел обвал алгоритмического стейблкойна TerraUSD и связанной с ним криптовалюты Luna, а в понедельник масла в огонь подлила криптосеть Celsius, которая приостановила возможность снятия средств.

Понедельник стал черным днем для всего без исключения криптовалютного рынка. В "зеленой" зоне не было ни одной криптовалюты из ста крупнейших в списке CoinMarketCap, что делает нынешний обвал одним из наиболее всеобъемлющих на недавней памяти.

Руководитель Банка Англии Эндрю Бейли предупредил инвесторов, что вчерашний обвал в очередной раз свидетельствует о рискованности инвестиций в криптовалюты. "Если вы хотите инвестировать в эти активы – хорошо. Но будьте готовы потерять все свои деньги", – цитирует Бейли Yahoo Finance.

"Люди все еще хотят покупать их, потому что они имеют внешнюю ценность, – люди ценят вещи по личным причинам, – но они не имеют внутренней ценности", – констатировал банкир.

Украина находится среди лидеров в мире по проценту населения, владеющего криптовалютой. По состоянию на конец 2020 года в крипту инвестировали 5,5 млн украинцев, или 12,7% населения.

Андрей Водяный

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