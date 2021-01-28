Украинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом 100 млн грн – Киберполиция

В Харькове киберполиция сообщила о подозрении создателю онлайн-обменника, в котором использовались запрещенные в Украине российские платежные системы. Они использовались для "незаконной деятельности и отмывания денег, полученных преступным путем", сообщает пресс-служба киберполиции.

За четыре года своей деятельности денежный оборот обменника составил 100 млн грн.

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"45-летний местный житель в 2017 году создал сайт по предоставлению услуг онлайн-обмена электронных денег и криптовалюты. На ресурсе осуществлялись финансовые операции с электронными деньгами платежных систем, которые запрещены на территории Украины", – заявили в киберполиции.

В результате обыска у подозреваемого изъяли компьютерную технику, терминалы мобильной связи, платежные карточки и около 900 000 грн наличными. На изъятое имущество наложен арест.

Фигуранту сообщили о подозрении в соответствии с ч.1 ст.200 УКУ (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). Ему грозит штраф 3000-5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 – 85 000 грн).

27 января 2021 года киберполиция разоблачила хакерскую группировку из Украины в распространении опасного компьютерного вируса. Их деятельность нанесла банкам ущерб в $2,5 млрд.

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Александр Мясищев

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