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Начало нового года — это отличное время для инвестиций. Множество проектов проводят свои ICO с целью получения инвестиций для дальнейшей разработки. Пресейл означает выгодную цену на токены, а начавшийся период роста крипто рынка создает благоприятные условия для долгосрочного инвестирования с расчетом на рост как за счет рынка, так и по мере развития проекта.

В какие ICO можно инвестировать?

Ниже представлены несколько вариантов наиболее перспективных токенов, которые представляют востребованные на рынке проекты, уже успевшие привлеч к себе внимание как пользователей, так и инвесторов. Благодаря первому этапу предпродаж цена на токены наиболее выгодна и может стать хорошей инвестицией.

Meta Masters Guild

MEMAG — это токен проекта Meta Masters Guild, направленного на создание единой площадки для мобильных игр на основе блокчейна. Цель проекта – создание полноценной экосистемы крипто игр, связанных единым токеном. Игрок сможет не только получать удовольствие от игры, но и выигрывать криптовалюту, благодаря механике Play2Earn (играй, чтобы зарабатывать).

Помимо этого, разработчики внедрили систему игровых NFT, благодаря которой, все игровые ассеты будут принадлежать именно игроку с возможностью торговли и стейкинга. За активность на платформе, игрок сможет получать новые NFT, а также прокачивать старые.

На первом этапе предпродажи цена токена 1 MEMAG составляет 0.007 USDT. На втором этапе цена возрастет на 42%. Проект уже привлек $400 тысяч.

Главные преимущества проекта:

Площадка, объединяет множество различный игровых проектов;

Все игровые ассеты это NFT, которые можно обменивать или продавать;

Выгодная цена токена MEMAG во время пресейла.

Приобрести токены MEMAG

Fight Out

Проект Fight Out фокусируется на фитнесе и здоровье пользователей. Разработчики представили приложение, которое поможет пользователям поддерживать себя в форме и получать за это токены проекта.

Благодаря современным технологиям, приложение может считывать множество данных, замеряя прогресс и усилия пользователей во время тренировок. Результаты тренировок будут отображаться на NFT аватаре в метавселенной Fight Out. Помимо этого, пользователи могут участвовать в различных состязаниях и турнирах, получая награды и токены FGHT, выпускаемые платформой.

Также разработчики планируют открыть сеть специализированных спортзалов, которые будут доступны на территории США в 2023 году.

Токен FGHT можно приобрести по выгодной цене 1 $FGHT за 0.0166 USDT. На данный момент проект собрал почти $3M инвестиций.

Главные преимущества проекта:

Уникальный проект, объединяющий сеть спортзалов со специальным оборудованием, метавселенную и мобильное приложение;

Выгодная стоимость токена FGHT в рамках пресейла;

Реальные спортзалы со специализированным оборудованием на территории США и профессиональные программы тренировок.

Посетить пресейл Fight Out

RIA

Токен карточной P2E (играй, чтобы зарабатывать) игры Calvaria в жанре фэнтези. Игроки могут приобретать карточки персонажей в виде NFT, а затем использовать их в дуэлях метавселенной. В случае победы, игрок получит не только опыт, но и eRIA, которые могут быть конвертированы в токен платформы RIA. Токен RIA позволит пользователям прокачивать свои NFT карты, а также получать пассивный доход с помощью стейкинга.

Токен находится на заключительном этапе предпродажи, его можно приобрести по цене 1 USDT за 30.76 RIA. Проект уже собрал $2.8 миллиона инвестиций.

Главные преимущества проекта:

Уникальный геймплей и интересный сюжет;

Возможность получения токена RIA при победах в сражениях;

Возможность пассивного дохода с помощью стейкинга токена RIA;

Игра доступна в бесплатном режиме, без привязки крипто кошелька, так как любому игроку выдается стартовая бесплатная колода для ознакомления с игрой.

Приобрести токены RIA

Заключение

Представленные токены являются валютой уникальных проектов, которые имеют амбициозные планы и готовы развиваться в крипто мире, привлекая в него новых пользователей, инвесторов и разработчиков. На данный момент это одни из самых перспективных ICO в 2023 году.

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