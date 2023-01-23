UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Перспективные ICO, открытые для инвесторов прямо сейчас p

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 17:30
Перспективные ICO, открытые для инвесторов прямо сейчас - Фото

На правах рекламы

Начало нового года — это отличное время для инвестиций. Множество проектов проводят свои ICO с целью получения инвестиций для дальнейшей разработки. Пресейл означает выгодную цену на токены, а начавшийся период роста крипто рынка создает благоприятные условия для долгосрочного инвестирования с расчетом на рост как за счет рынка, так и по мере развития проекта.

В какие ICO можно инвестировать?

Ниже представлены несколько вариантов наиболее перспективных токенов, которые представляют востребованные на рынке проекты, уже успевшие привлеч к себе внимание как пользователей, так и инвесторов. Благодаря первому этапу предпродаж цена на токены наиболее выгодна и может стать хорошей инвестицией.

Meta Masters Guild

MEMAG —  это токен проекта Meta Masters Guild, направленного на создание единой площадки для мобильных игр на основе блокчейна. Цель проекта – создание полноценной экосистемы крипто игр, связанных единым токеном. Игрок сможет не только получать удовольствие от игры, но и выигрывать криптовалюту, благодаря механике Play2Earn (играй, чтобы зарабатывать). 

Помимо этого, разработчики внедрили систему игровых NFT, благодаря которой, все игровые ассеты будут принадлежать именно игроку с возможностью торговли и стейкинга. За активность на платформе, игрок сможет получать новые NFT, а также прокачивать старые.

На первом этапе предпродажи цена токена 1 MEMAG составляет 0.007 USDT. На втором этапе цена возрастет на 42%. Проект уже привлек $400 тысяч.

Главные преимущества проекта:

  • Площадка, объединяет множество различный игровых проектов;

  • Все игровые ассеты это NFT, которые можно обменивать или продавать;

  • Выгодная цена токена MEMAG во время пресейла.

Приобрести токены MEMAG

Fight Out

Проект Fight Out фокусируется на фитнесе и здоровье пользователей. Разработчики представили приложение, которое поможет пользователям поддерживать себя в форме и получать за это токены проекта.

Благодаря современным технологиям, приложение может считывать множество данных, замеряя прогресс и усилия пользователей во время тренировок. Результаты тренировок будут отображаться на NFT аватаре в метавселенной Fight Out. Помимо этого, пользователи могут участвовать в различных состязаниях и турнирах, получая награды и токены FGHT, выпускаемые платформой.

Также разработчики планируют открыть сеть специализированных спортзалов, которые будут доступны на территории США в 2023 году. 

Токен FGHT можно приобрести по выгодной цене 1 $FGHT за 0.0166 USDT. На данный момент проект собрал почти $3M инвестиций.

Главные преимущества проекта:

  • Уникальный проект, объединяющий сеть спортзалов со специальным оборудованием, метавселенную и мобильное приложение;

  • Выгодная стоимость токена FGHT в рамках пресейла;

  • Реальные спортзалы со специализированным оборудованием на территории США и  профессиональные программы тренировок.

Посетить пресейл Fight Out

RIA

Токен карточной P2E (играй, чтобы зарабатывать) игры Calvaria в жанре фэнтези. Игроки могут приобретать карточки персонажей в виде NFT, а затем использовать их в дуэлях метавселенной. В случае победы, игрок получит не только опыт, но и eRIA, которые могут быть конвертированы в токен платформы RIA. Токен RIA позволит пользователям прокачивать свои NFT карты, а также получать пассивный доход с помощью стейкинга.

Токен находится на заключительном этапе предпродажи, его можно приобрести по цене 1 USDT за 30.76 RIA. Проект уже собрал $2.8 миллиона инвестиций.

Главные преимущества проекта:

  • Уникальный геймплей и интересный сюжет;

  • Возможность получения токена RIA при победах в сражениях;

  • Возможность пассивного дохода с помощью стейкинга токена RIA;

  • Игра доступна в бесплатном режиме, без привязки крипто кошелька, так как любому игроку выдается стартовая бесплатная колода для ознакомления с игрой.

Приобрести токены RIA

Заключение

Представленные токены являются валютой уникальных проектов, которые имеют амбициозные планы и готовы развиваться в крипто мире, привлекая в него новых пользователей, инвесторов и разработчиков. На данный момент это одни из самых перспективных ICO в 2023 году.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
криптобиржа криптовалюта рынок криптовалюты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию
Последние новости
Спецпроекты
 