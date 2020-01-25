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PornHub решил платить порноактерам криптовалютой вместо PayPal

PornHub решил платить порноактерам криптовалютой вместо PayPal
25.01.2020, 16:29

Ранее PayPal отказалась сотрудничать с PornHub из-за неподтвержденных платежей

Один из крупнейших порносайтов мира - PornHub - начал платить порноактрисам и порноактерам криптовалютой Tether (USDT). Об этом он сообщил в своем блоге.

В компании пояснили, что платежи с использованием Tether проходят без комиссий и всего за несколько секунд, а это отличный способ поддержать огромное количество людей, для которых это главный источник заработка.

Ранее PornHub платил актерам в основном с помощью PayPal. Однако в ноябре 2019-го платежная система отказалась сотрудничать с сервисом. В компании объяснили свое решение тем, что PornHub совершил ряд платежей без разрешения системы.

Tether - это стейблкоин, который привязан к долларовым резервам компании, он может обмениваться на реальные деньги. Один стейблкоин Tether соответствует одному доллару.

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