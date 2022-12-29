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RobotEra – подробности об одном их самых перспективных Web 3.0 проектов в 2023 p

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 15:55
RobotEra – подробности об одном их самых перспективных Web 3.0 проектов в 2023 - Фото
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Сфера стартапов с использованием инструментов Web 3.0 с каждым годом развивается все стремительнее. Вопрос в переосмыслении устаревших технологий стоит как никогда остро, а поиск преимуществ помогает реализоваться множеству интересных проектов. 

Платформы, занимающиеся совмещением концепции метавселенной, NFT и системы монетизации P2E, получают должное внимание и предлагают новые решения для, казалось бы, привычных вещей. Одним из новых перспективных и любопытных проектов на сегодняшний день является RobotEra.

Что такое RobotEra: обзор проекта

Создатели RobotEra предлагают игрокам иммерсивный крипто проект с собственной метавселенной. Созвучный названию проекта, мир RobotEra построен на взаимодействии с персональным NFT-роботом, который будет служить проводником на планете Таrо – некогда живом мире, пережившим техногенную катастрофу. Главной миссией станет восстановление цивилизации, а игрок – помощником для собственного робота. Вместе им предстоит заботиться о земле, возводить новые сооружения и путешествовать по огромной метавселенной.

Особенности и преимущества проекта RobotEra

Крипто игра RobotEra является представителем жанра "песочницы", и работает по системе монетизации P2E. Это означает, что игрок может не только свободно перемещаться по абсолютно открытому миру и выполнять различные активности, но и будет обладать всеми возможностями уникального редактора и даже – собственной виртуальной недвижимостью.

Разработчики обещают внедрить встроенный редактор земли и редактор роботов для более кастомизированного игрового опыта. Первый позволит покупать цифровые участки, преобразовывая их до невероятных сооружений. Каждый объект уникален и подтвержден NFT сертификатом, а редактор роботов позволит кастомизировать главного героя – NFT-робота вместе со своим андроидом компаньоном.

Проект уже собрал более $630 тыс. в рамках пресейла, и инвесторы пока еще могут приобрести  токены платформы по выгодной цене – 0.020 USDT за единицу.

Преимущества RobotEra:

  • Выгодная стоимость токена TARO в рамках предпродажи;
  • Полная свобода действий внутри метавселенной и возможность добывать полезные игровые ресурсы на собственных участках;
  • Кастомизация робота-компаньона и собственного аватара.

Как купить токен TARO

Центром проекта RobotEra.io является собственный токен TARO. На данный момент токен можно приобрести на официальном сайте проекта в рамках первого этапа предпродажи. Для того, чтобы купить TARO необходимо выполнить несколько простых шагов:

Шаг 1: Создать крипто кошелек

Шаг 2: Купить ETH или USDT

Шаг 3: Привязать кошелек к RobotEra

Шаг 4: Купить токены TARO

Приобрести токен TARO

Заключение

Метавселенная – это относительно новая концепция, которая все еще находится на стадии развития, но уже становится неотъемлемой частью многих NFT-игр. С  каждым днем она привлекает все больше  из-за множества встроенных инноваций и возможностей. 

В рамках предпродажи токенов проекта RobotEra трейдеры получают особое преимущество, которое затем можно использовать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

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криптовалюта RobotEra
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