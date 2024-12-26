Россия начала использовать биткоин в международной торговле. Украина обещает контрмеры

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Российские компании начали использовать биткоин и другие цифровые валюты в международных платежах для обхода санкций. Об этом 25 декабря сказал российский министр финансов Антон Силуанов, пишет Reuters.

"В рамках экспериментального режима можно использовать биткоины, полученные здесь, в России, в международных торговых соглашениях. Такие трансакции уже проходят. Мы считаем, что их следует расширять и развивать дальше", — сказал Силуанов в эфире российского телевидения.

Советник президента Украины, уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк назвал такой шаг ожидаемым.

"Это сюрприз для нас? Нет, мы, без преувеличения, первыми еще летом обратили внимание партнеров на такие планы врага. Соответствующие санкционные и другие решения для блокирования возможности использования нежелательных криптовалютных расчетов уже готовятся", — написал он в Facebook.