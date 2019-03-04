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G7 и ВБ об отмене антикоррупционной статьи: Это поражение
04.03.2019, 14:09

Рынок криптовалют потерял $4 млрд за несколько часов

Рынок криптовалют потерял $4 млрд за несколько часов

Многие монеты из топ-100 подешевели более, чем на 5%

Капитализация криптовалют сократилась на $4 млрд, а многие монеты подешевели больше, чем на 5%, свидетельствуют данные Coindesk.

В понедельник, 4 марта, Bitcoin торгуется на уровне $3700 за монету - за прошедшие сутки он педешевел на 2,8%.

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Ethereum потерял 6,49% от цены, сейчас он торгуется на отметке в $125. Курс XRP снизился на 3,4%, до $0,301. Bitcoin Cash просел на 6,18% - до $122,4.

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Капитализация рынка цифровых денег сократилась с $130 млрд до $126 млрд. При этом общий объем торгов вырос на 8,7%, до $25 миллиардов.

Полторы недели назад ликвидность двух крупнейших по капитализации криптовалют достигла рекордных значений. С начала года показатели Ethereum увеличились в 2,5 раза, а у Bitcoin - удвоились.

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Теги: Ethereum, Bitcoin Cash, капитализация криптовалют, криптовалюта, Bitcoin
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