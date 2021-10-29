Сериал "Игра в кальмара" запустил свою криптовалюту Squid. И у нее особое назначение

У южнокорейского сериала "Игра в кальмара" от Netflix появилась собственная криптовалюта, она показала сенсационный взлет сразу же после выпуска, пишет СNBC.

По данным Сoinmarketcap, курс криптоактива по состоянию на 13:20 по Киеву составляет $4,74, всего за сутки стоимость выросла на 264,67%.

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Продажа монеты стартовала 20 октября, а скупать ее начали уже спустя секунду после выпуска, сообщает CNBC.

Рыночная капитализация криптовалюты Squid Game уже превышает $372 млн.

Валюту сериал выпустил в качестве эксклюзивной монеты для игры по мотивам шоу. Отмечается, что в ноябре начнется онлайн-соревнование, состоящее из шести раундов, как в оригинале. Однако компания подчеркнула, что она обещает обеспечить безопасную игру. Отмечается, что пользователи не могут продать токен на криптобирже Pancakeswap.

СПРАВКА. Сериал "Игра в кальмара" состоит из девяти эпизодов. Премьера сериала состоялась 17 сентября 2021-го. Суть сюжета, как сообщается в описании на сайте Netflix, заключается в том, что сотни игроков, которым нужны деньги, принимают странное приглашение принять участие в детских играх. Победителя ждет большой денежный выигрыш, но ставки здесь смертельные.

13 октября в Netflix заявили, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминг-платформы – на тот момент сериал набрал 111 млн просмотров.

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Наталия Софиенко

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