Швеция хочет полностью перейти на цифровые валюты

Правительство Швеции решило полностью отказаться от использования в стране наличных денег и перейти на цифровые валюты. Об этом сообщает Bloomberg.

Исследования по переходу на криптовалюту планируется завершить до конца ноября 2022 года, отметил министр финансовых рынков Швеции Пер Болунд.

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"Определяющим фактором является безопасная работа рынков цифровых валют, а также возможность равного доступа к ним у каждого. В зависимости от того, как будет создана криптовалюта и какие технологии будут применены, это будет иметь значительное влияние на всю финансовую систему", – сказал министр.

Издание отмечает, что в октябре использования наличных в Швеции снизилось до наименьшего за всю историю уровня – до 10% всех расчетов. В частности, пандемия ускорила отказ людей от банкнот и монет.

Швеция является одной из первых стран, которые рассматривают внедрение криптовалют. Центральный банк уже представил пилотный проект электронной кроны, основанный на аналогичной с Bitcoin блокчейн-технологии.

e-Krona – это традиционные деньги, но в цифровой форме, которые выпустил и которыми управляет центральный банк страны. В отличие от криптовалют, которые управляются разными онлайн-сообществами, а не централизованным органом.

В 2018 году страну признали мировым лидером в достижении "безналичного общества" по проценту расчетов к ВВП.

В 2019 году Национальный банк при поддержке украинских IT-компаний успешно протестировал криптогривню или e-гривню. В обращение был выпущен ограниченный объем электронной гривны, операции с использованием которой тестировались рабочими группами с участием Национального банка, компаний-волонтеров, а также Всемирного банка.

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Наталия Софиенко

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