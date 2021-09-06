Стоимость Bitcoin превысила $50 000. Что ждет криптовалюту

Стоимость самой популярной и большой по капитализации криптовалюты Bitcoin в понедельник превысила $50 000. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk.

К 8:59 по Киеву стоимость биткоина составляла $51 779 (+4,19%).

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За последние два дня курс криптовалюты несколько раз преодолевал отметку в $50 000. Сейчас стоимость биткоина более-менее стабильна. Она "топчется на месте" из-за перехода инвесторов в другие криптосекторы, пишет WSJ.

Инвесторы обратили внимание на уникальные цифровые активы NFT. За последние 30 дней торги на крупной бирже составили $3,5 млрд. Для сравнения, с 2016 года до августа 2021-го общий объем торгов на бирже составил $1 млрд.

Также упали объемы майнинга в Китае. Это произошло после заявлений регуляторов об усилении надзора. Это создало возможности для майнеров в других точках мира, пишет издание.

Аналитик Momentum Structural Analysis Брет Оливер написал, что торговая модель биткоина с момента его пика в апреле 2021-го напоминает ему ситуацию 2017 года. Тогда биткойн достиг максимума в $20 000 и резко упал за три месяца. В последующие годы криптовалюта долго падала до начала роста в 2020 году.

По его словам, ожидание роста криптовалюты не обязательно снова затянется на три года. Однако он ожидает, что в этом году рынок BTC остановится в определенном диапазоне после распродажи в этом году.

В августе отток денег от Bitcoin составил $61 млн. За 14 из последних 16 недель в криптовалюте наблюдается отток средств, отмечает WSJ. При этом часть инвесторов переключается на Ethereum. В августе криптовалюта привлекла $22,4 млн. За год вторая по популярности криптовалюта выросла в пять раз.

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Биткойн известен своей волатильностью. За 2020 год он вырос более чем на 300%. Его цена удвоилась с января по середину апреля 2021-го. За последующие три месяца он обвалился на 52%. Уже с июля по август криптовалюта выросла примерно на 65%.

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Александр Мясищев

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