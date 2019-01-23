Telegram запустит свою криптовалюту в марте - The Bell

В течение месяца Павел Дуров встретится с инвесторами и официально представит блокчейн-платформу TON. А запуск криптовалюты состоится в марте 2019 года. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники, знакомые с планами основателей.

На встрече инвесторов будет представлена блокчейн-платформа и криптовалюта, которая уже готова на 90%, отмечает издание.

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Команда TON готова запустить тестовую сеть Testnet уже в январе. В феврале собираются провести ее аудит, а в марте - рабочую сеть Mainnet откроют для всех. Отмечается, что если блокчейн-платформу не запустят до 31 октября 2019 года, инвесторы смогут вернуть свои деньги.

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По информации издания, разработчики хотят запустить TON в более чем 10 юрисдикциях. TON Issuer Inc. активно работает с криптобиржами в Японии, Китае и Великобритании. Криптовалюту Gram могут запустить сначала на рынке Азии, в Японии.

Напомним, что в началале 2018 года Дурову удалось привлечь $1,7 млрд инвестиций на запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram. Сообщалось, что это может быть истинной причиной блокировки Telegram в России.

Ранее сообщалось, что Дуров подал в Британии заявление о ликвидации одной из своих компаний.