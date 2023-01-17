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Топ-3 недооцененных криптовалют для покупки до 2023 года p

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 10:00
Топ-3 недооцененных криптовалют для покупки до 2023 года - Фото
Топ-3 недооцененных криптовалют для покупки до 2023 года

На правах рекламы

Мировой крипто рынок ежегодно пополняется сотнями монет. Однако из такого разнообразия сложно выбрать лучший вариант для удачного инвестирования. Есть несколько новых криптовалют, которые показывают потенциал роста в 2023 году. Данные токены характеризуются высокой ликвидностью и привлекательны для инвестиций.

Топ-3 недооцененных криптовалют для покупки

Предлагаем рассмотреть топ-3 токенов, на которые стоит обратить внимание. Каждый токен является валютой определенного проекта с большим потенциалом роста.

Токен D2T

D2T – это внутрення криптовалюта платформы Dash 2 Trade. Целью проекта является предоставление ценной информации трейдерам, что в итоге должно помочь решить, в какие криптовалюты стоит инвестировать. На платформе есть все: от тестирования стратегий и анализа соцсетей до фактической реализации транзакций.

D2T находится на последней стадии предпродажи – уже продано более 84% токенов. Всего за несколько недель Dash 2 Trade привлекла более 11 миллионов долларов инвестиций.  Сейчас цена 1 D2T = 0.0533 USDT. 

Преимущества D2T

  • Выгодная стоимость токена (идет последняя стадия предпродажи); 

  • Скорый листинг на известных крипто биржах;

  • Функциональность – токенами можно платить за подписку платформы или хранить как актив.

Приобрести токены D2T

Токен TARO

RobotEra – это игра по типу песочницы, которая объединяет NFT и функцию Play-to-Earn. Планета Таро из вселенной RobotEra мистическим образом была разрушена, и задача игроков ее восстановить используя роботов. Кроме того, что участники смогут проектировать мир по своему желанию, они смогут зарабатывать криптовалюту и создавать NFT.

Метавселенная использует внутренний токен TARO, который в настоящее время доступен на предпродаже. Цена 1 TARO = 0.020 USDT. На данный момент проект уже собрал почти 637 тысяч долларов.

Преимущества TARO:

  • TARO можно заработать прямо в игре разными способами;

  • Инвестиционный потенциал;

  • Простота и прозрачность управления TARO в игре и вывода на криптокошелек.

Посетить предпродажу TARO

Токен RIA

Calvaria – это карточная криптоигра, которая позволяет игрокам коллекционировать карты и участвовать в турнирах. Каждая боевая карта имеет уникальные черты и различные ценности в экосистеме Calvaria.

Вселенная Calvaria использует внутренний токен RIA. Токен находится на стадии предпродажи 1 USDT = 30.77 RIA. Проект уже привлек более 2,6 миллионов долларов инвестиций.

Преимущества RIA:

  • Простота обмена внутриигровых активов на криптовалюту;

  • Потенциальный инвестиционный рост;

  • Возможность выиграть RIA в турнирах.

Приобрести токены RIA

Заключение

После окончания пресейла цены на эти недооцененные альткоины могут резко вырасти, поэтому инвесторам стоит поторопиться приобрести их сейчас по более привлекательной цене.

Анна Ішутіна
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