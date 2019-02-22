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22.02.2019, 10:15

Топ-менеджер IBM: Bitcoin будет стоить $1 млн

Топ-менеджер IBM: Bitcoin будет стоить $1 млн

Вице-президент IBM по блокчейну прогнозирует рост курса самой популярной криптовалюты в мире

Стоимость биткоина со временем значительно вырастет. Такое мнение озвучил вице-президент IBM по блокчейну Джесси Ланд, пишет РБК.

По его словам, цена криптовалюты превысит $5000 до конца 2019 года, а затем она начнет резко подниматься и в итоге достигнет $1 млн.

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"Если цена криптовалюты поднимется до $1 млн, то сатоши будет равняться американскому центу", - объяснил эксперт.

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Ланд добавил, что ликвидный объем сети монеты составит $20 трлн, это приведет к значительным изменениям в области корпоративных платежей.

В августе прошлого года IBM объявила о создании платежной системы Blockchain World Wire, в основе которой лежит протокол Stellar. Новую технологию для мгновенных трансграничных платежей смогут использовать 97% крупнейших банков мира.

Напомним, ликвидность двух крупнейших по капитализации криптовалют достигла рекордных значений в конце февраля 2019 года. С начала года показатели Ethereum увеличились в 2,5 раза, а у Bitcoin - удвоились.

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Теги: биткоин
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