Трамп отпустит мистера Биткоина в рамках обмена с Россией: кто это

Американские медиа узнали, на кого США обменяли в России своего гражданина Марка Фогеля

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Соединенные Штаты Америки в обмен на освобожденного Россией американца Марка Фогеля отпустят из тюрьмы российского гражданина Александра Винника, обвиняемого в отмывании большой суммы денег через криптобиржу BTC-e. Об этом пишут New York Post и New York Times со ссылкой на представителя администрации Дональда Трампа.

Винник, известный под прозвищем мистер Биткоин, находится под стражей с июля 2017 года, когда был задержан в Греции на отдыхе.

Власти США называли Винника ключевой фигурой группы, причастной к отмыванию около $4 млрд через русскоязычную криптовалютную биржу BTC-e. В результате этих действий пострадали в том числе американские граждане, утверждал Минюст США.

Американское следствие считает, что Винник лично может быть причастен к ограблению японского криптообменника Mt.Gox в 2014 году. По версии правоохранительных органов США, россиянин получил деньги в результате кибератаки на биржу, смог отмыть их через BTC-e и Tradehill.

После ареста Винника криптобиржа BTC-e прекратила работу, а затем ненадолго перезапустилась под названием WEX. В конце 2018 года WEX прекратила работу, не вернув деньги клиентам.

В 2020 году Греция выдала Винника Франции, где его приговорили к лишению свободы за распространение вируса-вымогателя Locky. В 2022 году после отсидки во Франции Винника вернули в Грецию, но сразу же экстрадировали в США.

В мае 2024 года Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Его адвокат объяснял, что Винник пошел на сделку со следствием, потому что мог бы провести за решеткой несколько десятков лет.