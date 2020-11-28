Угроза для нацвалют. Европейский центральный банк считает опасностью валюту Facebook

Появление стейблкойна Libra от компании Facebook может нести угрозу для национальных валют. Об этом заявили в Европейском центральном банке (ЕЦБ), пишет РБК.

Член управляющего совета финансового регулятора Фабио Панетта на организованной Бундесбанком конференции заявил, что пользователи Libra будут нести высокие кредитные и рыночные риски, а также риски ликвидности, а сам выпуск токена грозит "потенциальными системными последствиями".

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Он отметил, что после выпуска стейбкойна компанией Facebook, который запланирован на январь 2021, ЕЦБ будет вынужден "заново изобретать суверенные деньги".

"Libra может поставить под угрозу монетарный суверенитет. Это может произойти, если выпущенные корпорациями стейблкойны вытеснят национальные валюты в качестве платежного средства", — подчеркнул представитель финансового регулятора.

Он добавил, что сейчас ведутся эксперименты по выпуску цифрового евро. В частности, проверяется совместимость новой валюты с существующими расчетными услугами ЦБ, изучается взаимосвязь между DLT-технологиями и централизованными системами.

Помимо прочего, ЕЦБ рассматривает применение выделенных для оплаты блокчейнов с электронной идентификацией и оценивает функциональные возможности аппаратных устройств, которые могли бы обеспечить автономные и конфиденциальные транзакции.

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Наталия Софиенко

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