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Угроза для рубля. Центробанк России хочет запретить майнинг криптовалют в стране

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 15:54
Угроза для рубля. Центробанк России хочет запретить майнинг криптовалют в стране - Фото
Фото: depositphotos.com

Центробанк России выступил за запрет майнинга криптовалют на российской территории в связи с рисками для экономики страны. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте ведомства.

Предлагается введение ответственности за указанные действия и использование криптовалют при осуществлении платежей. Центробанк считает цифровые валюты угрозой для курса рубля.

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"Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности", — подчеркивается в докладе.

Директор департамента финансовой стабильности ведомства Елизавета Данилова во время брифинга добавила, что ЦБ считает оптимальным полный запрет майнинга криптовалют на российской территории.

Также, по ее словам, законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях.

  • В декабре 2020 года объем рыночной капитализации цифровых валют в стране составил $2,3 млрд. При этом в России в криптовалюты инвестируют около $5 млрд, а доля пользователей из РФ на криптобиржах варьируется от 7% до 14%.

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Наталия Софиенко
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