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22.01.2019, 19:09

В Банке Англии раскритиковали криптовалюты

В Банке Англии раскритиковали криптовалюты

Криптовалюты не прошли базовые тесты для финуслуг, заявили в Банке Англии

Старший советник Банка Англии Хью ван Стенис раскритиковал криптовалюты и заявил, что они не проходят базовые тесты для финансовых услуг, пишет Bloomberg.

"Они не прошли элементарных тестов для финансовых услуг. Они не имеют ценности для хранения, они медленнее аналогов, они не являются хорошим инструментом для обмена", - заявил ван Стенис.

Он добавил, что большой проблемой для Банка Англии станет контроль новых участников банковской системы. При этом переход на цифровые технологии и имплементация финтех-решений - в приоритете для финансового регулятора.

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Ранее сообщалось, что исследователи из семи топовых американских вузов, включая Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Беркли, объединились для создания новой криптовалюты, которая значительно превзойдет по количеству транзакций Bitcoin, Ethereum и даже Visa.

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Теги: криптовалюта, Банк Англии, финтех
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